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Активист пришел в суд в тюремной робе и с колодкой на цепи

23.11.2018 12:11 — Разное | Партизан  
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В суде Ленинского района Гродно 22 ноября должно было пройти рассмотрение административного дела в отношении председателя Гродненской областной организации ОГП Николая Соляника.

Как сообщает ПЦ "Вясна", его собираются судить за акцию 7 ноября, когда Соляник вместе с другим общественным активистом Александром Лаврентьевым вышли на площадь Ленина с плакатом "Долой самодержавие!". 

Оба были задержаны. В отношении активистов были составлены протоколы об административном правонарушении. Лаврентьев провел более суток в ИВС и позже был осужден судьей Русланом Гуриным к 15 базовым величинам штрафа. Николай Соляник долгое время был в больнице, поскольку имеет сердечное заболевание.

22 ноября Николай Соляник явился в суд Ленинского района в полосатой тюремной робе. На шее у него был металлический ошейник, к которому прикована цепь. На цепи была закреплена колодка. 



Николая Соляника вместе с людьми, которые пришли его поддержать, пропустили в здание суда. Но в зал судебного заседания Николая Соляник не пустили по той формулировке, что он в "ненадлежащем виде". Произошла словесная перепалка Николая Соляника с представителями Ленинского РОВД и  Ленинского районного суда.


В результате в фойе суда вышла секретарь, которая сообщила, что рассмотрение административного дела 22 ноября не состоится. Судебное заседание перенесено на 26 ноября. Время - 15.00.

 
Теги: Гродно
 
 
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В суде Ленинского района Гродно 22 ноября должно было пройти рассмотрение административного дела в отношении председателя Гродненской областной организации ОГП...
 
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