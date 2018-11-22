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Активист пришел в суд в тюремной робе и с колодкой на цепи
В суде Ленинского района Гродно 22 ноября должно было пройти рассмотрение административного дела в отношении председателя Гродненской областной организации ОГП Николая Соляника.
Как сообщает ПЦ "
Оба были задержаны. В отношении активистов были составлены протоколы об административном правонарушении. Лаврентьев провел более суток в ИВС и позже был осужден судьей Русланом Гуриным к 15 базовым величинам штрафа. Николай Соляник долгое время был в больнице, поскольку имеет сердечное заболевание.
22 ноября Николай Соляник явился в суд Ленинского района в полосатой тюремной робе. На шее у него был металлический ошейник, к которому прикована цепь. На цепи была закреплена колодка.
Николая Соляника вместе с людьми, которые пришли его поддержать, пропустили в здание суда. Но в зал судебного заседания Николая Соляник не пустили по той формулировке, что он в "ненадлежащем виде". Произошла словесная перепалка Николая Соляника с представителями Ленинского РОВД и Ленинского районного суда.
В результате в фойе суда вышла секретарь, которая сообщила, что рассмотрение административного дела 22 ноября не состоится. Судебное заседание перенесено на 26 ноября. Время - 15.00.
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В суде Ленинского района Гродно 22 ноября должно было пройти рассмотрение административного дела в отношении председателя Гродненской областной организации ОГП...
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