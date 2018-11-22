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Шопинг по-белорусски. В магазине цену на кофту повысили на 10 рублей, а потом продали якобы "со скидкой"

23.11.2018 13:16 — Разное | Tut.by  
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Читатели прислали фотографии интересного ценника на кофте, купленной в одном из минских магазинов молодежной одежды.


— Изначально кофта стоила 29,99 рубля. На нее сделали скидку 33%, зачеркнули старую цену и написали новую — 19,99 рубля, — рассказывает читательница. — Когда я принесла кофту домой, заметила, что на бирке было несколько наклеек с ценой, прилепленных одна на одну. Содрала верхнюю, а там старая цена 19,99. Выходит, что старую цену повысили на 10 рублей, потом зачеркнули и продали вещь будто бы со скидкой. Вот так нас обманывают.

К слову, такие случаи встречаются не только в Беларуси.

— В Польше видела майку, которая стоила 30 злотых, цена была зачеркнута и прописана 70 злотых. А сверху наклеили новый акционный ценник 42 злотых, — рассказывает минчанка Екатерина. — Я слышала, что перед распродажами некоторые продавцы повышают цену, а потом скидку считают от нее, но увидела первый раз там.

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"Вот так нас обманывают". Читательница прислала фотографии интересного ценника на кофте, купленной в одном из минских магазинов молодежной одежды.
 
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