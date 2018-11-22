Читатели прислали фотографии интересного ценника на кофте, купленной в одном из минских магазинов молодежной одежды.





— Изначально кофта стоила 29,99 рубля. На нее сделали скидку 33%, зачеркнули старую цену и написали новую — 19,99 рубля, — рассказывает читательница. — Когда я принесла кофту домой, заметила, что на бирке было несколько наклеек с ценой, прилепленных одна на одну. Содрала верхнюю, а там старая цена 19,99. Выходит, что старую цену повысили на 10 рублей, потом зачеркнули и продали вещь будто бы со скидкой. Вот так нас обманывают.

К слову, такие случаи встречаются не только в Беларуси.

— В Польше видела майку, которая стоила 30 злотых, цена была зачеркнута и прописана 70 злотых. А сверху наклеили новый акционный ценник 42 злотых, — рассказывает минчанка Екатерина. — Я слышала, что перед распродажами некоторые продавцы повышают цену, а потом скидку считают от нее, но увидела первый раз там.