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В Горки приедет деревня Шкирдюки

23.11.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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4 декабря сцена Дворца культуры на несколько часов превратится в заброшенную белорусскую деревню Шкирдюки, в которой живут только дед Егор, молодая вдова  Павловна и бабка Окрошка. Могилевский драмтеатр представит для горецких зрителей народную комедию «Без Егора будет горе».

В Горки приедет деревня Шкирдюки

Вот что говорит о «Егоре» драматург Василь Ткачев, по пьесе которого и поставлен спектакль:

«События разворачиваются так, что становится всем троим не до шуток – Егор влюбился в молодую соседку! Серьёзно и основательно! Но вот беда-то – в него влюбляется и бабка. Как им поделить его, Егора, который ещё с виду крепок, душой и сердцем чист и добр? Ничего не скажешь – завидный жених. Любовный треугольник, одним словом»

 

В спектакле заняты ведущие актеры могилевского театра: народный артист Беларуси Григорий Белоцерковский, заслуженный артист РБ Василий Галец, ведущие мастера сцены Галина Угначёва и Галина Лобанок, а также молодые актрисы Мария Рудакова и Юлия Ладик.

Цена билета 4 рубля

Начало в 18.00

 

 

 

 
 
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4 декабря сцена Дворца культуры на несколько часов превратится в заброшенную белорусскую деревню Шкирдюки, в которой живут только дед Егор, молодая вдова ...
 
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