В Горки приедет деревня Шкирдюки

4 декабря сцена Дворца культуры на несколько часов превратится в заброшенную белорусскую деревню Шкирдюки, в которой живут только дед Егор, молодая вдова Павловна и бабка Окрошка. Могилевский драмтеатр представит для горецких зрителей народную комедию «Без Егора будет горе».





Вот что говорит о «Егоре» драматург Василь Ткачев, по пьесе которого и поставлен спектакль:

«События разворачиваются так, что становится всем троим не до шуток – Егор влюбился в молодую соседку! Серьёзно и основательно! Но вот беда-то – в него влюбляется и бабка. Как им поделить его, Егора, который ещё с виду крепок, душой и сердцем чист и добр? Ничего не скажешь – завидный жених. Любовный треугольник, одним словом»

В спектакле заняты ведущие актеры могилевского театра: народный артист Беларуси Григорий Белоцерковский, заслуженный артист РБ Василий Галец, ведущие мастера сцены Галина Угначёва и Галина Лобанок, а также молодые актрисы Мария Рудакова и Юлия Ладик.

Цена билета – 4 рубля

Начало – в 18.00