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ГАИ проверит готовность водителей к зиме

23.11.2018 13:51 — Разное | Аргументы и факты  
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ГАИ проверит готовность водителей к зиме
БЕЛТА

Сотрудники ГАИ выступят в коллективах и автотранспортных организациях, напомнят владельцам машин о правилах безопасности на зимней дороге. "Требования правил дорожного движения предусматривают с 1 декабря по 1 марта обязательное оборудование транспортных средств зимними шинами, - отметили в ГАИ. - С первого дня календарной зимы инспекторы ДПС начнут проводить рейды. Правоохранители проверят, как водители подготовили свои автомобили к зимней эксплуатации".

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Зимние шины устанавливаются на всех колесах транспортного средства. При покупке необходимо обращать внимание на маркировку шин. "Шины должны быть промаркированы знаком в виде горной вершины с тремя пиками и со снежинкой внутри нее либо знаками М+S, M&S, M.S, MS или All seasons. При этом остаточная высота рисунка протектора должна быть не менее 4 мм", - напомнили в Госавтоинспекции.

За участие в дорожном движении без зимних шин предусмотрена административная ответственность - предупреждение или штраф до 0,5 базовой величины (1 БВ - Br24,5).

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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Госавтоинспекция проведет с 26 ноября по 6 декабря республиканскую профилактическую акцию для предупреждения и профилактики ДТП в зимний период, сообщили в УГАИ...
 
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