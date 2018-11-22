Потускневший глянец. Куда делись фрики шоу-бизнеса 90-х и нулевых

Сегодня на эстраде и просто на экранах телевизоров такое огромное количество фриков, что в них легко запутаться, а в девяностые и начале нулевых их можно было пересчитать по пальцам. Как сегодня живут эти «первопроходцы», рассказывает "АиФ".

Борис Моисеев

В середине девяностых у нас был практически один-единственный «король эпатажа» и «дитя порока» одновременно: Борис Моисеев. Его экстравагантные костюмы и откровенные танцы шокировали тогда еще неискушенных россиян. Красавец Борис брал аудиторию точно не силой голоса, а силой харизмы, создавая одно яркое шоу за другим. Битком набитый Кремлевский дворец, который вмещает 6000 человек, был для артиста привычным делом. Именно на его сцене он показывал многие свои программы, в том числе юбилейное шоу «Десерт» с роскошными декорациями и балетом из 80 танцоров! И, хотя артисту к тому моменту было 55 лет, уходить из профессии он точно не собирался.

Однако внезапная болезнь внесла свои коррективы в планы Моисеева. 21 декабря 2010 года накануне презентации нового клипа у певца произошел ишемический инсульт, в результате которого была парализована левая часть тела. Буквально через два дня артиста ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Лишь 4 февраля 2011 года Бориса выписали, и он начал проходить долгий курс реабилитации. После болезни певец не перестал выступать, но от интервью практически всегда отказывается. Исключение он сделал для Леры Кудрявцевой и ее программы «Секрет на миллион», вышедшей в эфир еще в конце 2016 года. В студии Моисеев появился не один, а в компании своего старого друга и по совместительству арт-директора Сергея Гороха, который поддерживал его. Было видно, что певцу сложно говорить, хотя это не помешало артисту еще раз подчеркнуть тот факт, что концертную деятельность он не прекращал и прекращать не собирается. Более того, он даже выступил в студии со своим известным хитом «Звездочка».



Борис Моисеев, 2016 г. Фото: www.globallookpress.com

Шура

Буквально месяц назад благодаря сообщениям СМИ о внезапной кончине певца все мы чуть не попрощались с 43-летним Шурой. Однако данные оказались ошибкой, артист жив, здоров и прекрасно себя чувствует. Точнее, почти прекрасно, ведь он находится в процессе судебных разбирательств из-за собственной квартиры, у которой спустя 15 лет после подписания договора купли-продажи вдруг появился новый владелец.

Теперь он сдает Шуре его же собственное жилье, пока уполномоченные на то органы пытаются понять, что же произошло. По сути, сейчас исполнитель остался без крыши над головой, как было много лет тому назад, когда приехал покорять столицу с кассетой своих песен. Люди, которые собирались заниматься раскруткой молодого человека, пригласили его в Москву, оплатив всего неделю проживания в одной из гостиниц. Когда семь дней прошли, его просто выставили на улицу, забрав при этом паспорт и вещи. Будущей звезде ничего не оставалось, кроме как ночевать на лавочке в Ботаническом саду. Так он провел три дня. Но это его не сломило. В девяностые он стал суперзвездой, и надо сказать, что свою роль сыграл не только актуальный музыкальный материал артиста, но и яркая внешность, а именно отсутствие передних зубов и чрезмерная худоба.

В 2000-е эпатажный исполнитель исчез с радаров на несколько лет. Расстаться со сценой ему пришлось из-за онкологии: на борьбу с болезнью и восстановление Шура потратил не только гигантские суммы денег, но и 5 лет своей жизни. В строй он вернулся лишь в 2007, приняв участие в шоу «Ты — Суперстар!». Сегодня он мало напоминает Шуру из девяностых. Певец восстановил зубы, набрал вес и сменил имидж: больше никаких облегающих лосин, прозрачных кофт, боа и прочей непонятной мишуры.



Певец Шура Фото: www.globallookpress.com

Никита Джигурда

В начале карьеры певца и актера Никиту Джигурду сложно было зачислить в армию фриков, он был слишком нормальным: снимался в фильмах, играл в театре, пел песни своим фирменным голосом с хрипотцой. Но после того, как артист выложил в Сеть видео с родов своей жены Марины Анисиной и, выражаясь современным языком, хорошо «хайпанул» на этом, прежнего Никиту мы с вами больше никогда не видели. Ему на смену пришел бессменный участник ток-шоу, способный в нужный момент вставить горячее словцо или даже кинуться на собеседника, а также любитель провокационных роликов. Одним из них стал клип-пародия на песню Gangnam Style — «Опа Джигурда». В нем артист предстал в привычном для себя (и на тот период еще непривычном для общественности) полуголом виде. Теперь такими «шедеврами» уже никого не удивишь, но 5 лет тому назад это было настоящей «бомбой».

Что сегодня происходит в жизни Никиты? Во-первых, он официально развелся с Мариной Анисиной, правда, по факту разошлись супруги ненадолго. Сейчас пара снова вместе, и, возможно, скоро нас ждет очередная свадьба. Также он якобы поменял имя на Джанатан Эль-Аир Браташ Джи Погоржельский фон Ган Эден. Однако все до сих пор называют его по старинке. В этом году актер уверял всех, что будет участвовать в выборах мэра Москвы. Его предвыборный лозунг звучал просто и провокационно одновременно: «Я верну секс Москве». Однако этот «перформанс» длился недолго. Поскольку у Джигурды двойное гражданство, он не смог принять участие в борьбе за кресло мэра. Кроме того, последние несколько лет шоумен занят делами земными: судится за наследство своей кумы и подруги Людмилы Браташ. Сестра покойной пытается помешать ему в этом, но пока безуспешно.



Никита Джигурда и Марина Анисина. 2018 г. Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников

Сергей Зверев

Сергей Зверев стал известен еще до того, как взял в руки микрофон и начал петь «невероятные хиты». Он долгое время был стилистом именитых звезд отечественного шоу-бизнеса, но, как написано на сайте самого исполнителя, «достигнув невероятных высот в профессии», решил покорять сцену. Случилось это знаменательное событие в 2006 году. Король гламура записал тогда композицию «Алла», посвященную Пугачевой.

И на этом, как ни странно, не остановился, дальше последовал целый сольный альбом «Звезда в шоке». Поет Сергей и сегодня, вот только восхваляет уже не Примадонну, а бренды. «„Шанель“ от сглаза, „Шанель“ от порчи», — повторяет исполнитель в клипе на одноименную песню. В этом году Зверев отметил юбилей, — 55 лет — выпустив ироничную песню под названием «Мне под ... лет». Несмотря на провокационный текст, мат и безумные костюмы, она так и не смогла набрать достойное количество просмотров в Youtube или хотя бы стать предметом широкого обсуждения. Однако король гламура и не думал горевать по этому поводу. С таким набором всевозможных корон, как у него печалиться в принципе невозможно. Единственный факт, который может омрачать его гламурную жизнь, — ссора с сыном Сергеем, которого Зверев взял из детского дома, когда тому было три года. Исполнитель пытался сделать из мальчика звезду. Вместе с известным отцом он принимал участие в шоу «Звезда в шоке», но это не помогло ему построить карьеру в шоу-бизнесе. Сейчас, по сообщениям СМИ, Зверев не общается с молодым человеком, а тот, в свою очередь, сумел найти свою настоящую мать.