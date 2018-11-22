ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске хотят повысить стоимость проезда в городском транспорте

23.11.2018 14:12 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Минске рассматривают возможность увеличить тарифы на проезд в городском общественном транспорте. Как стало известно FINANCE.TUT.BY, стоимость проезда в случае утверждения предлагаемых новых тарифов вырастет на 5 копеек: в наземном — до 65 копеек, а в метро — до 70 копеек. Конкретные сроки повышения тарифов на проезд пока не озвучиваются, сейчас проходит их согласование.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Инга Шкелер, TUT.BY

В последний раз стоимость проезда в городском общественном транспорте в Минске выросла с 1 ноября прошлого года — на 5 копеек. После повышения талончик на одну поездку на наземном городском транспорте стоит 60 копеек, при покупке у водителя — 65 копеек. Жетон в метро подорожал до 65 копеек. Провоз ручной клади в наземном транспорте подорожал до 60 копеек, а в метро — до 65 копеек.

Напомним, в июле этого года сообщалось, что в Минске рассматривают возможность поднять тарифы на проезд в городском общественном транспорте. Однако тогда стоимость проезда не повышали. 

Белорусы сейчас возмещают 70,7% затрат на проезд в городском автомобильном транспорте, сообщили FINANCE.TUT.BY в МАРТ. Остальные затраты ложатся на государство. При этом уровень компенсации этих затрат различается по Минску и областным центрам. Напомним, ранее власти спланировали, сколько белорусы будут платить за ЖКУ, проезд в транспорте и почтовые услуги.

Уровень возмещения населением затрат на перевозки пассажиров городским автомобильным транспортом в целом по стране в январе-июне этого года составлял 70,7%, в том числе по Минску — 62,3%, а по областным центрам — 83,1%, сообщили в МАРТ.

При этом минчане за проезд в метро возмещали в январе-июне этого года 73,1% затрат.

Ранее в Беларуси утвердили антиинфляционную программу. В документе прописано, сколько белорусы будут возмещать к 2020 году за жилищно-коммунальные услуги, а также за проезд в общественном транспорте.

Так, в сфере перевозок пассажиров городским и пригородным автомобильным транспортом запланировано достижение к 2020 году за счет повышения тарифов и принятия мер по оптимизации затрат следующего уровня возмещения населением затрат: городским автомобильным транспортом — не менее 80%, в том числе в областях — не менее 90 и Минске — не менее 70%; пригородным автомобильным транспортом — не менее 65%.

В регионах решение о повышении стоимости проезда на обычных и скоростных маршрутах в последний раз принимали в октябре прошлого года. Тогда талончик на одну поездку на городском транспорте подорожал до 50 копеек, а при покупке у водителя — до 55 копеек. Проезд в автобусах экспрессных маршрутов увеличился до 60 копеек.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 69
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске рассматривают возможность увеличить тарифы на проезд в городском общественном транспорте.
 
Новости дня
Новости разные
 
Испания не смогла договориться с Великобританией по Brexit
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика