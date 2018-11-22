«Нерешительный». Певец из Лиды Вова Бровкин выпустил свой очередной клип (видео)





Автор и исполнитель собственных песен Вова Бровкин из Лиды выпустил очередной клип. Вслед за композицией «Несексуальная» вышло видео на песню «Нерешительный».

— Ребята, я проделал огромную работу над этим видео. Надеюсь оно вам понравится! Очень прошу поддержать меня, ведь это делает меня ближе к моей мечте! Я обещаю не сдаваться и расти, радовать вас… И это, будьте решительными, не ждите знаков! Если вам кто-то нравится, подойдите и скажите об этом. А вдруг она или он чувствует тоже самое! — так прокомментировал свой клип Вова Бровкин.

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