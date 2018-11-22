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С 23 по 26 ноября ГАИ Гродненской области усилит работу по пресечению управления транспортом в нетрезвом виде

23.11.2018 — Разное | Lida.Info  
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С 23 по 26 ноября ГАИ Гродненской области усилит работу по пресечению управления транспортом в нетрезвом виде

В Гродненской области с 23 по 26 ноября будет усилен контроль за дорожным движением, для этих целей привлекут дружинников и представителей общественных формирований.

В центре внимания будет работа по предупреждению и пресечению фактов управления транспортом в состоянии опьянения. Маршруты патрулирования будут приближены к увеселительным заведениям и объектам торговли, в том числе по ночам. В ГАИ обратились к жителям области с просьбой не оставаться в стороне и сообщать о пьяных за рулем.

«Комплексная работа в этом направлении позволила недопустить роста аварийности с участием пьяных водителей. В 2018 году по вине нетрезвых водителей совершены 34 аварии с тяжелыми последствиями, в прошлом году за аналогичный период зафиксировано 40 подобных происшествий», — отметили в ГАИ.

С начала года в регионе задержано почти 2 тыс. нетрезвых водителей.

 
 
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В Гродненской области с 23 по 26 ноября будет усилен контроль за дорожным движением, для этих целей привлекут дружинников и представителей общественных...
 
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