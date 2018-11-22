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Лукашенко отправил в СИЗО руководителей Центрального района Минска

23.11.2018 14:12 — Разное | KYKY  
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23 ноября проходит семинар-совещание у президента по поводу строительной сферы. Лукашенко обсудил много тем − например, он вчера приказал «надеть наручники» руководству Центрального района Минска, а сегодня требует удержать стоимость квадратного метра с господдержкой на уровне средней зарплаты, в течение двух лет раздать квартиры всем многодетным семьям и не выпускать из тюрьмы коррупционеров, пишет БелТА.

О руководстве Центрального района

Александр Лукашенко рассказал о схеме с покупкой и перепродажей квартир в Минске. Дело в том, что они продавались по низким ценам − 650 долларов за квадратный метр. «Я не мог понять, как здесь может быть коррупция, если горисполком будет фактически строить и продавать это жилье. Подведомственное горисполкому предприятие взяло на себя обязательство с рентабельностью в 5% построить жилье, отдать его горисполкому по такой цене, как обещали, а вы там распоряжайтесь: хотите − продадите по рыночной стоимости, хотите − малообеспеченных, многодетных туда поселите».

Президент объяснил, что разрешил строительство по такой схеме. А потом он узнал, что «какие-то дельцы» скупили эти квартиры, чтобы потом перепродать их по более высокой цене: «А где председатель горисполкома? По-моему, в Центральном районе это было. А где руководители этого района? Вчера мною было принято решение − всех до единого в следственный изолятор, надеть наручники, разобраться со всеми и вернуть деньги народу».

О цене «квадрата»

Александр Лукашенко заявил, что один квадратный метр с господдержкой должен стоить не выше среднемесячной зарплаты. При этом он сказал, что «достижение уровня зарплаты в тысячу рублей не означает, что метр жилья автоматически должен стоить столько же».

Президент также потребовал до середины 2019 года решить вопрос с жилыми домами-долгостроями: «Сейчас таких домов в стране 35. Это, конечно, не 380 домов, как в 2013 году, но и их быть не должно. За каждым из них стоят наши сограждане».

Лукашенко поручил законодательно определить Министерство архитектуры и строительства как единый орган, который формирует госполитику в этой сфере. «Только профильное министерство должно устанавливать строительные нормы. Задача остальных − определять нормы эксплуатации и обеспечивать контроль за их соблюдением», − сказал президент.

Также Лукашенко сказал о поддержке бизнеса: «Предупреждаю всех, чтобы не уходили от заданной линии по либерализации и исключению излишних требований для бизнеса. Но не надо при этом с ним заигрывать. Не надо мешать, но в случае чего и спрос должен быть соответствующим».

О квартирах многодетным

Президент затронул и тему нуждающихся в новом жилье многодетных семей. Сейчас образовалась очередь из таких семей, и она, по словам Лукашенко, «непрерывно растёт», поэтому он требует с этим разобраться в течение двух лет.

Он заявил, что за два года таких семей стало больше на 8,5 тысяч. На начало 2018 года семь тысяч семей ожидают в очереди больше трёх лет. Лукашенко считает это недопустимым и требует строить больше жилья: «Вместе с банками определите необходимые источники финансирования, за два последующих года ликвидируйте образовавшуюся очередь и выйдите на обеспечение многодетных семей жильем в течение одного года, как это предусмотрено указом № 13».

О коррупционерах в тюрьме

Александр Лукашенко отметил, что он против смягчения ответственности за коррупцию. «Мы доведем до каждого на местах требования президента по борьбе с коррупцией и прочими правонарушениями. А потом от меня добра не ищите».

Он добавил, что узнал о «лазейке», когда коррупционеров судят за взятки, а потом выпускают из тюрьмы за хорошее поведение. «Этого больше не будет. За коррупцию только добавлять будем. Попали в тюрьму на 20 лет − еще десять добавим. Думайте, как жить дальше».

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Теги: Минск
 
 
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23 ноября проходит семинар-совещание у президента по поводу строительной сферы. Лукашенко обсудил много тем − например, он вчера приказал «надеть наручники»...
 
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