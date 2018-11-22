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Мальчик в саду нарисовал «неправильную» ёлку. Мама запустила крауд, чтобы продать майки с таким принтом
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Мария Столярова, PR-консультант и редактор детского журнала, запустила кампанию с хештегом #правильная_ёлка, чтобы поддержать своего сына и напомнить об уникальности каждого ребёнка,
Всё началось со случая с её сыном Глебом в детском саду два года назад. Он в честь нового года нарисовал ёлку, но воспитальница назвала картину неправильной. Она порекомендовала мальчику научиться изображать это дерево дома. С тех пор Глеб отказывается рисовать, потому что боиться сделать это неправильно. Мария рассказала тогда об этом в Facebook, и один магазин спортивных тренажёров попросил разрешения использовать этот рисунок на своих поздравительных открытках. А спустя два года девушка решила запустить вот такую кампанию.
Как написала Мария на платформе ulej, где и
Как объясняет Мария, «эту маленькую кампанию, манифест уникальности, я создала, чтобы напомнить взрослым об очень важном: необходимо верить в своих детей безоговорочно и принимать их такими, какие они есть».
Поддержать кампанию можно покупкой открыток и детских маек с изображением ёлки Глеба. Все деньги, перечисленные за открытки, семья передаст родным Лизы Глинской. Девочка родилась в 28 недель, что очень серьёзно сказалось на её здоровье. Сейчас Лизе девять лет, у неё ДЦП, гипотрофия правой ноги, эпилептический синдром с наличием частых парциальных токико-клонических припадков, двусторонний пневмофиброз.
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Мальчик в саду нарисовал «неправильную» ёлку. Мама запустила крауд, чтобы продать майки с таким принтом
Мария Столярова, PR-консультант и редактор детского журнала, запустила кампанию с хештегом #правильная_ёлка, чтобы поддержать своего сына и напомнить об...
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