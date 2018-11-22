Мальчик в саду нарисовал «неправильную» ёлку. Мама запустила крауд, чтобы продать майки с таким принтом

Мария Столярова, PR-консультант и редактор детского журнала, запустила кампанию с хештегом #правильная_ёлка, чтобы поддержать своего сына и напомнить об уникальности каждого ребёнка, пишет marketing.by.

Всё началось со случая с её сыном Глебом в детском саду два года назад. Он в честь нового года нарисовал ёлку, но воспитальница назвала картину неправильной. Она порекомендовала мальчику научиться изображать это дерево дома. С тех пор Глеб отказывается рисовать, потому что боиться сделать это неправильно. Мария рассказала тогда об этом в Facebook, и один магазин спортивных тренажёров попросил разрешения использовать этот рисунок на своих поздравительных открытках. А спустя два года девушка решила запустить вот такую кампанию.

Как написала Мария на платформе ulej, где и запустила кампанию, почти у каждого в детстве была похожая ситуация. «Одно неосторожное слово родителя-воспитателя-учителя лишило веры в свои силы, закрыло внутри нечто чудесное и светлое, обидело и возможно навсегда приостановило процесс развития в какой-либо творческой области. Кто-то не стал музыкантом, хотя любит музыку до сих пор, у кого-то ребенок отказался продолжать занятия спортом, или живописью, или танцами, потому что тренер/учитель позволили себе однажды сказать: «У тебя плохо получается, иди домой и учись ёлки рисовать». Потому что однажды родители не встали на сторону своего ребенка, но доверились мнению чужого человека, и не отстояли его право на индивидуальность».

Как объясняет Мария, «эту маленькую кампанию, манифест уникальности, я создала, чтобы напомнить взрослым об очень важном: необходимо верить в своих детей безоговорочно и принимать их такими, какие они есть».

Поддержать кампанию можно покупкой открыток и детских маек с изображением ёлки Глеба. Все деньги, перечисленные за открытки, семья передаст родным Лизы Глинской. Девочка родилась в 28 недель, что очень серьёзно сказалось на её здоровье. Сейчас Лизе девять лет, у неё ДЦП, гипотрофия правой ноги, эпилептический синдром с наличием частых парциальных токико-клонических припадков, двусторонний пневмофиброз.