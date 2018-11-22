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Правоохранители напоминают жителям Пинска и района, что установка охранной сигнализации – надёжный способ избежать краж из дачных домиков
23.11.2018 — Разное | Полесская правда
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По-прежнему, проблемным вопросом остается установление лиц, совершающих неквалифицированные кражи, в том числе, совершенные путем свободного доступа. Особое внимание хочется уделить предупреждению краж имущества из домиков, расположенных в садоводческих товариществах на территории района. В силу отсутствия постоянного проживания там жильцов они наиболее подвержены рискам преступных посягательств, что находит свое в подтверждение в статистических данных. В текущем году отмечается рост числа совершенных краж имущества из дачных домов с 13 до 15. Зимой владельцы садовых участков редко навещают свои владения. И, приехав на дачу лишь весной, порой, обнаруживают последствия взлома или кражи.
Практика показывает, что наиболее эффективным способом предупреждения преступных посягательств и обеспечения личной и имущественной безопасности граждан является охрана жилых домов с использованием технических средств охраны, подключенных к пультам центрального наблюдения.
При этом удивляет беспечность владельцев дачных домов, которые от установки сигнализации отказываются, говоря, что в их «фазендах» всего имущества на несколько рублей. А когда вор все-таки «погостил» в их доме, исправно подают заявления в РОВД. Оперативники начинают отрабатывать возможных подозреваемых, искать по местам сбыта краденые вещи по характерным приметам.
Убедительно просим граждан, по любым вопросам, касающимся профилактики краж имущества, имеющейся информации о лицах их совершающих, и вопросах, касающихся оборудования средствами сигнализации отдела Департамента охраны, обращаться в Пинский РОВД по тел. 32-36-01, 31-20-44, 31-20-46, 687-75-46.
Николай Чечун,
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