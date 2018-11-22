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Стало известно об атаке израильской подлодки, которая была засекречена 36 лет
Во время войны 1982 года подлодка ВМС Израиля по ошибке потопила гражданское судно с беженцами. Сюжет об этом израильского 10-го телеканала сразу был запрещен военной цензурой. Однако после Высший суд справедливости (БАГАЦ) разрешил публикацию, и 36 лет спустя
Война 1982 года — военная операция Израиля на территории Ливана в рамках гражданской войны в Ливане с целью уничтожения баз Организации освобождения Палестины.
Тогда подлодки несли дозор у морской границы в Сирии и имели разрешение атаковать любой военный корабль Дамаска, если тот направится к побережью Ливана для атаки Израиля. Это были подлодка типа «Галь», водоизмещением 600 тонн, экипаж 30 человек. Вооружение — 8 ТА калибра 533 мм (боезапас 10 торпед).
После заключения перемирия подлодка получила приказ отойти на юг и подключиться к морской блокаде Ливана. Надо отметить, что за день до атаки командир израильской подлодки, капитан «Алеф» получил инструкцию об ужесточении правил открытия огня на поражение.
В первый день наблюдения командир субмарины обнаружил четыре гражданских судна, покидавших порт Триполи. В перископ было хорошо видно, что на судах есть женщины и дети, поэтому ни один корабль атакован не был.
На следующий день были обнаружены еще два судна, на борту одного из них находилось 30−40 мужчин в одинаковой одежде, возможно, военной форме. Учитывая полученную ранее инструкцию, командир отдал приказ выпустить две торпеды. Судно получило значительные повреждения и затонуло.
Как выяснилось позднее, на борту этого судна находилось 56 беженцев, бежавших из Ливана на Кипр. 25 из них погибли в результате той торпедной атаки. Спасать их израильским военным морякам было запрещено.
Возвращаясь в порт, командир подлодки приказал поднять на рубке перевернутую щетку для пола — символ морской победы. Однако командование заставило капитана немедленно убрать щетку.
После продолжительного расследования следственная комиссия ЦАХАЛа пришла к выводу, что капитан действовал в соответствии с имевшейся на тот момент инструкцией, поэтому уголовное дело против него не возбудили.
Эта торпедная атака стала единственным случаем, когда подлодка ВМС Израиля потопила корабль или судно в военное время.
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Эта торпедная атака стала единственным случаем потопления корабля или судна подлодкой ВМС Израиля во время войны.
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