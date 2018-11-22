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Стало известно об атаке израильской подлодки, которая была засекречена 36 лет

23.11.2018 15:09 — Разное | Tut.by  
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Во время войны 1982 года подлодка ВМС Израиля по ошибке потопила гражданское судно с беженцами. Сюжет об этом израильского 10-го телеканала сразу был запрещен военной цензурой. Однако после Высший суд справедливости (БАГАЦ) разрешил публикацию, и 36 лет спустя сюжет вышел в эфир.


Галь в музее ВМС в Хайфе. Фото: wikipedia.org/CC BY-SA 2.5

Война 1982 года — военная операция Израиля на территории Ливана в рамках гражданской войны в Ливане с целью уничтожения баз Организации освобождения Палестины.

Тогда подлодки несли дозор у морской границы в Сирии и имели разрешение атаковать любой военный корабль Дамаска, если тот направится к побережью Ливана для атаки Израиля. Это были подлодка типа «Галь», водоизмещением 600 тонн, экипаж 30 человек. Вооружение — 8 ТА калибра 533 мм (боезапас 10 торпед).

После заключения перемирия подлодка получила приказ отойти на юг и подключиться к морской блокаде Ливана. Надо отметить, что за день до атаки командир израильской подлодки, капитан «Алеф» получил инструкцию об ужесточении правил открытия огня на поражение.

В первый день наблюдения командир субмарины обнаружил четыре гражданских судна, покидавших порт Триполи. В перископ было хорошо видно, что на судах есть женщины и дети, поэтому ни один корабль атакован не был.

На следующий день были обнаружены еще два судна, на борту одного из них находилось 30−40 мужчин в одинаковой одежде, возможно, военной форме. Учитывая полученную ранее инструкцию, командир отдал приказ выпустить две торпеды. Судно получило значительные повреждения и затонуло.

Как выяснилось позднее, на борту этого судна находилось 56 беженцев, бежавших из Ливана на Кипр. 25 из них погибли в результате той торпедной атаки. Спасать их израильским военным морякам было запрещено.

Возвращаясь в порт, командир подлодки приказал поднять на рубке перевернутую щетку для пола — символ морской победы. Однако командование заставило капитана немедленно убрать щетку.

После продолжительного расследования следственная комиссия ЦАХАЛа пришла к выводу, что капитан действовал в соответствии с имевшейся на тот момент инструкцией, поэтому уголовное дело против него не возбудили.

Эта торпедная атака стала единственным случаем, когда подлодка ВМС Израиля потопила корабль или судно в военное время.

 
 
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Эта торпедная атака стала единственным случаем потопления корабля или судна подлодкой ВМС Израиля во время войны.
 
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