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Бизнес на доверии. В Волковыске следователи устанавливают потерпевших

23.11.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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Бизнес на доверии. В Волковыске следователи устанавливают потерпевших

Волковысским районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении жителя Гродно Жака Евгения Николаевича, 18.04.1990 года рождения. 
 
Следователи установили, что в январе он передал своему знакомому ноутбук стоимостью 800 рублей, взятый во временное пользование у жительницы Волковыска, обменяв его на планшет, сообщает официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич
 
В феврале он продал жителю Гродно ранее переданный ему жительницей Волковыска для осуществления ремонтных работ автомобиль марки «ВМВ 525», 2001 года выпуска, стоимостью не менее 5 тысяч рублей. 
 
В апреле в Гродно он сдал в скупку 12 золотых изделий общей стоимостью свыше 5,5 тысяч рублей, переданных ему для осуществления чистки и ремонта жительницей Волковыска. 
 
Бизнес на доверии. В Волковыске следователи устанавливают потерпевших
 
Мужчине предъявлено обвинение в растрате имущества лицом, которому оно вверено, совершенной повторно (ч.2 ст.211 Уголовного кодекса Республики Беларусь). Применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по проверке его имущественного положения в целях обеспечения имущественных взысканий и возможной конфискации имущества. Ранее он уже привлекался уголовной ответственности за совершение кражи и мошенничество. 
 
Помимо выяснения фактических обстоятельств указанных преступлений, следователи совместно с сотрудниками милиции продолжают устанавливать иных граждан, которые могли пострадать от действий обвиняемого. 
 
В частности, выяснилось, что у той же потерпевшей, передавшей ему для ремонта и чистки золотые изделия, в период с апреля по май он совершил кражу еще нескольких золотых изделий на общую сумму свыше 1 тысячи рублей. Кроме того, в период с июня по июль путем обмана и злоупотребления доверием завладел золотым изделием и деньгами жительницы Гродно, причинив ей ущерб на общую сумму около 3 тысяч рублей. 
 
Учитывая это, иные граждане, имеющие к обвиняемому претензии имущественного характера, могут обратиться с соответствующими заявлениями для дачи правовой оценки его действиям.  
 
Кроме того, следователи обращаются с просьбой об оказании содействия в установлении местонахождения принадлежащего одной из потерпевших автомобиля марки «ВМВ 525», 2001 года выпуска, государственный номер 9991 ЕС-4, в кузове универсал, цвет – серебристый металлик, номер кузова WBADP01080GX03765 (изображен на фотографии), проданного обвиняемым жителю Гродно, который, в свою очередь, перепродал его неустановленному лицу без оформления документов.
 
Бизнес на доверии. В Волковыске следователи устанавливают потерпевших
 
Бизнес на доверии. В Волковыске следователи устанавливают потерпевших
 
Контактные телефоны для обращений: (8-01512) 7-51-64, (8-015) 72-40-40 или 102. 
 
Теги: Гродно
 
 
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Волковысским районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении жителя Гродно Жака...
 
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