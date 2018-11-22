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Лукашенко поставил задачу за два года ликвидировать очередь многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

23.11.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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Лукашенко поставил задачу за два года ликвидировать очередь многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу за два года ликвидировать образовавшуюся очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий среди многодетных семей.
«Если с общей очередью в целом разобрались, и количество всех нуждающихся в улучшении жилищных условий ежегодно снижается, то очередь многодетных семей непрерывно растет», — цитирует президента пресс-служба.

По его словам, за два последних года их количество увеличилось на 8,5 тыс. При этом повсеместно не выполняется поручение о направлении многодетных семей на строительство жилья в течение одного года. На начало 2018 года из 34 тыс. таких семей не направлены на строительство 25 тыс., а почти 7 тыс. ожидают в очереди более трех лет.

Александр Лукашенко назвал такую ситуацию недопустимой и поставил задачу правительству совместно с облисполкомами и Минским горисполкомом увеличить объемы строительства жилья для этой категории нуждающихся. «Вместе с банками определите необходимые источники финансирования, за два последующих года ликвидируйте образовавшуюся очередь и выйдите на обеспечение многодетных семей жильем в течение одного года, как это предусмотрено указом № 13», — поручил глава государства.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу за два года ликвидировать образовавшуюся очередь нуждающихся в улучшении...
 
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