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В Браславском районе мужчина угрожал ножом мальчику
23.11.2018 15:12 — Разное | Аргументы и факты
В правоохранительные органы обратился житель населенного пункта Друи.
Он рассказал, что его пятилетнему сыну угрожал ножом житель соседней деревни.
В ходе расследования милиции удалось установить, что мужчина с детьми в вечер инцидента шел в магазин, но по дороге встретил знакомых, которые предложили выпить. Через некоторое время спиртное закончилось и возник спор, кого отправить за «добавкой», пишет
Мужчина сказал, что денег у него нет и стал одевать сына и дочку, чтобы уйти, но знакомый приставил к горлу мальчика нож и потребовал деньги. Отец отдал все, что у него было и забрал детей домой, откуда уже и вызвал милицию.
В результате были задержаны двоих мужчин. Возбуждено уголовное дело.
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В результате были задержаны двоих мужчин. Возбуждено уголовное дело.
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