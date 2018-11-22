В Браславском районе мужчина угрожал ножом мальчику

В правоохранительные органы обратился житель населенного пункта Друи.

Он рассказал, что его пятилетнему сыну угрожал ножом житель соседней деревни.

В ходе расследования милиции удалось установить, что мужчина с детьми в вечер инцидента шел в магазин, но по дороге встретил знакомых, которые предложили выпить. Через некоторое время спиртное закончилось и возник спор, кого отправить за «добавкой», пишет БЕЛТА .

Мужчина сказал, что денег у него нет и стал одевать сына и дочку, чтобы уйти, но знакомый приставил к горлу мальчика нож и потребовал деньги. Отец отдал все, что у него было и забрал детей домой, откуда уже и вызвал милицию.

В результате были задержаны двоих мужчин. Возбуждено уголовное дело.