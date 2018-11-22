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ГАИ проверит готовность водителей к зиме
23.11.2018 — Разное | Светлы шлях
Госавтоинспекция проведет с 26 ноября по 6 декабря республиканскую профилактическую акцию для предупреждения и профилактики ДТП в зимний период, сообщили БЕЛТА в УГАИ МВД Беларуси.
Фото из архива
Сотрудники ГАИ выступят в коллективах и автотранспортных организациях, напомнят владельцам машин о правилах безопасности на зимней дороге.
Зимние шины устанавливаются на всех колесах транспортного средства. При покупке необходимо обращать внимание на маркировку шин.
За участие в дорожном движении без зимних шин предусмотрена административная ответственность - предупреждение или штраф до 0,5 базовой величины (1 БВ - Br24,5).
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Госавтоинспекция проведет с 26 ноября по 6 декабря республиканскую профилактическую акцию для предупреждения и профилактики ДТП в зимний период, сообщили БЕЛТА в...
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