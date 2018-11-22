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Белорусские пограничники изъяли марихуану у водителя грузовика
23.11.2018 — Разное | Светлы шлях
Марихуану изъяли у водителя грузовика на белорусско-литовской границе, сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете.
Фото ГПК
Подозрительный сверток выявили сморгонские пограничники во взаимодействии с сотрудниками таможни в пункте пропуска "Котловка". При проверке грузового автомобиля Renault, который ехал из Литвы, служебная собака отреагировала на перчаточный отсек. Во время осмотра было обнаружено вещество растительного происхождения, спрятанное в пачке с кофе. Водитель грузовика пояснил, что вещество - марихуана для личного пользования.
Сверток с содержимым изъят для проведения экспертизы. В отношении его владельца начата проверка в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь.
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Марихуану изъяли у водителя грузовика на белорусско-литовской границе, сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете.
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