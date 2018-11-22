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Как выросла коммуналка за 3 года? Myfin.by сравнил жировки

23.11.2018 14:34 — Разное | Myfin  
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Как выросла коммуналка за 3 года? Myfin.by сравнил жировки
фото: Myfin.by

Власти утверждают, что подходы по повышению остаются прежними – тарифы на услуги ЖКХ с 2019 года в очередной раз подорожают, но не больше, чем на $5 в эквиваленте.

Это позволит постепенно реализовать механизм поддержания 100-процентного уровня возмещения тарифами затрат на оказание услуг ЖКХ.

Плавное ли повышение?

В январе 2016 года уровень возмещения затрат плательщиком составлял 31,13%. И здесь произошел скачок – 40,4% в мае, 44,4% в июле и 60,9% в ноябре. Прирост оплаты для населения составил 29,77%.

Постепенно за 2017 год этот параметр увеличился с 60,9% до 69,2%.

Январь 2018 года еще порадовал показателем декабря 2017, а с февраля – процент возмещения подрос до сегодняшнего уровня – 76,3%.

К слову, все эти изменения можно легко отследить – во всех «жировках» процент возмещения населением ЖКУ за отчетный месяц указан чуть ниже основной информации «К ОПЛАТЕ».

До конца года процент останется неизменным. А это значит, что почти за 3 года население стало возмещать расходов по услугам ЖКХ на 45,17% больше.

А что тарифы?

Myfin.by сравнил тарифы ЖКХ, которые есть в каждой «жировке» вне зависимости от площади жилого помещения и размеров дома, за сентябрь 2016, сентябрь 2017 и сентябрь 2018 года. В первую очередь мы обратили внимание на:

  • техническое обслуживание, капитальный ремонт;
  • горячее водоснабжение (подогрев воды);
  • холодное водоснабжение;
  • водоотведение (канализация);
  • обращение с твердыми коммунальными отходами.

Как выросла коммуналка за 3 года? Myfin.by сравнил жировки

Жировка за сентябрь 2016 года.

Бросается в глаза то, что сумма к оплате за «жировку» в сентябре 2017 меньше, чем в сентябре 2016.

 
 
Ссылка на источник 32
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Наш корреспондент решила посмотреть, какими были суммы в жировках 3 года назад и какие они сейчас.
 
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