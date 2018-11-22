Лукашенко отправил Шорца в СИЗО?

строительстве в Минске жилья по приемлемым ценам , однако некоторые уверяли, что в этом вопросе есть коррупционные риски. Речь шла о, однако некоторые уверяли, что в этом вопросе есть коррупционные риски.





Подведомственное горисполкому предприятие взяло на себя обязательство с рентабельностью в 5% построить жилье, отдать его горисполкому по такой цене, как обещали,…а вы (городские власти. - Прим. ред.) там распоряжайтесь: хотите - продадите по рыночной стоимости, хотите - малообеспеченных, многодетных туда поселите", - рассказал Лукашенко. "Я не мог понять, как здесь может быть коррупция, если горисполком будет фактически строить и продавать это жилье.взяло на себя обязательство с рентабельностью в 5% построить жилье, отдать его горисполкому по такой цене, как обещали,…а вы (городские власти. - Прим. ред.) там распоряжайтесь: хотите - продадите по рыночной стоимости, хотите - малообеспеченных, многодетных туда поселите", - рассказал Лукашенко.





купили какие-то дельцы для последующей перепродажи по более высокой рыночной цене. По его словам, он разрешил строительство по такой схеме. А недавно ему доложили, что более 60 таких квартир, построенных по цене за метр квадратный, эквивалентной $650,





"54 или 56 успели продать квартир. А где председатель горисполкома? По-моему, в Центральном районе это было. А где руководители этого района?" - задал риторический вопрос Дукашенко.





belta.by "Вчера мною было принято решение - всех до единого в следственный изолятор, надеть наручники, разобраться со всеми и вернуть деньги народу", - цитирует Лукашенко





Напомним, что главой Мингорисполкома является с конца 2014 года Андрей Шорец. Кстати, на эту должность он пришел с должности министра ЖКХ.







