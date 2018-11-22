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Лукашенко отправил Шорца в СИЗО?
Сегодня на совещании о повышении эффективности строительного комплекса Лукашенко рассказал о вопиющем случае в Минске со скупкой и перепродажей квартир.
Речь шла о
"Я не мог понять, как здесь может быть коррупция, если горисполком будет фактически строить и продавать это жилье.
По его словам, он разрешил строительство по такой схеме. А недавно ему доложили, что более 60 таких квартир, построенных по цене за метр квадратный, эквивалентной $650,
"54 или 56 успели продать квартир. А где председатель горисполкома? По-моему, в Центральном районе это было. А где руководители этого района?" - задал риторический вопрос Дукашенко.
"Вчера мною было принято решение - всех до единого в следственный изолятор, надеть наручники, разобраться со всеми и вернуть деньги народу", - цитирует Лукашенко
Напомним, что главой Мингорисполкома является с конца 2014 года Андрей Шорец. Кстати, на эту должность он пришел с должности министра ЖКХ.
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Сегодня на совещании о повышении эффективности строительного комплекса Лукашенко рассказал о вопиющем случае в Минске со скупкой и перепродажей квартир.
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