﻿ Лукашенко отправил Шорца в СИЗО?. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко отправил Шорца в СИЗО?

23.11.2018 14:58 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Сегодня на совещании о повышении эффективности строительного комплекса Лукашенко рассказал о вопиющем случае в Минске со скупкой и перепродажей квартир.

Речь шла о строительстве в Минске жилья по приемлемым ценам, однако некоторые уверяли, что в этом вопросе есть коррупционные риски. 

"Я не мог понять, как здесь может быть коррупция, если горисполком будет фактически строить и продавать это жилье. Подведомственное горисполкому предприятие взяло на себя обязательство с рентабельностью в 5% построить жилье, отдать его горисполкому по такой цене, как обещали,…а вы (городские власти. - Прим. ред.) там распоряжайтесь: хотите - продадите по рыночной стоимости, хотите - малообеспеченных, многодетных туда поселите", - рассказал Лукашенко.

По его словам, он разрешил строительство по такой схеме. А недавно ему доложили, что более 60 таких квартир, построенных по цене за метр квадратный, эквивалентной $650, купили какие-то дельцы для последующей перепродажи по более высокой рыночной цене. 

"54 или 56 успели продать квартир. А где председатель горисполкома? По-моему, в Центральном районе это было. А где руководители этого района?" - задал риторический вопрос Дукашенко.

"Вчера мною было принято решение - всех до единого в следственный изолятор, надеть наручники, разобраться со всеми и вернуть деньги народу", - цитирует Лукашенко belta.by

Напомним, что главой Мингорисполкома является с конца 2014 года Андрей Шорец. Кстати, на эту должность он пришел с должности министра ЖКХ.



 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня на совещании о повышении эффективности строительного комплекса Лукашенко рассказал о вопиющем случае в Минске со скупкой и перепродажей квартир.
 
Новости дня
Новости разные
 
Курс доллара придется обвалить
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.11.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика