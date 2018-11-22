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Жуткие подробности убийства в Жодино: муж зарезал бывшую жену и пошел смотреть телевизор
А окровавленный труп лежал в это время на балконе.
Утром 4 июня текущего года в милицию поступило сообщение о том, что из квартиры одного из домов в Жодино слышны крики женщины. В ходе выбытия на место указанная квартира была закрыта на ключ изнутри, и никаких звуков из нее не доносилось.
Когда входную дверь вскрыли, на балконе было обнаружено тело 66-летней хозяйки с признаками смерти криминального характера.
По подозрению в совершении особо тяжкого преступления был задержан находившийся в квартире бывший супруг убитой женщины.
Установлено, что в 2017 году он был судим за истязание соседки. По решению суда он ограничен в дееспособности в связи со злоупотреблением спиртными напитками, дочь являлась его опекуном.
На протяжении расследования фигурант давал противоречивые показания. Однако расследованием было установлено, что в данной квартире обвиняемый проживал с бывшей супругой на протяжении многих лет.
Накануне утром она вернулась с дачи, и между ними произошел конфликт из-за денег. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина стал предъявлять потерпевшей претензии по поводу того, что та забрала часть денег, переданных ему дочерью.
В результате ссоры он ее ударил несколько раз в голову молотком. В тот момент, когда женщина выбежала на балкон и кричала о помощи, фигурант нанес ей не менее 16 ударов ножом в жизненно-важные органы. От множественных ранений она скончалась на месте.
Когда сотрудники милиции взломали дверь, обвиняемый лежал на кровати и смотрел телевизор.
Он заключен под стражу.
Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.
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А окровавленный труп лежал в это время на балконе.
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