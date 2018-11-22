Жуткие подробности убийства в Жодино: муж зарезал бывшую жену и пошел смотреть телевизор

Следственном комитетом завершено расследование уголовного дела в отношении 69-летнего жителя Жодино, обвиняемого в жестоком убийстве бывшей супруги (п. 6 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса). завершено расследование уголовного дела в отношении 69-летнего жителя Жодино, обвиняемого в жестоком убийстве бывшей супруги (п. 6 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса).





Утром 4 июня текущего года в милицию поступило сообщение о том, что из квартиры одного из домов в Жодино слышны крики женщины. В ходе выбытия на место указанная квартира была закрыта на ключ изнутри, и никаких звуков из нее не доносилось.





Когда входную дверь вскрыли, на балконе было обнаружено тело 66-летней хозяйки с признаками смерти криминального характера.





По подозрению в совершении особо тяжкого преступления был задержан находившийся в квартире бывший супруг убитой женщины.









Установлено, что в 2017 году он был судим за истязание соседки. По решению суда он ограничен в дееспособности в связи со злоупотреблением спиртными напитками, дочь являлась его опекуном.





На протяжении расследования фигурант давал противоречивые показания. Однако расследованием было установлено, что в данной квартире обвиняемый проживал с бывшей супругой на протяжении многих лет.





Накануне утром она вернулась с дачи, и между ними произошел конфликт из-за денег. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина стал предъявлять потерпевшей претензии по поводу того, что та забрала часть денег, переданных ему дочерью.





В результате ссоры он ее ударил несколько раз в голову молотком. В тот момент, когда женщина выбежала на балкон и кричала о помощи, фигурант нанес ей не менее 16 ударов ножом в жизненно-важные органы. От множественных ранений она скончалась на месте.





Когда сотрудники милиции взломали дверь, обвиняемый лежал на кровати и смотрел телевизор.









Он заключен под стражу.





Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.