"Уезжают за рубеж, где больше платят". Что происходит в строительстве, за которое взялся президент

«В последние годы идет серьезный отток специалистов. За пять лет отрасль потеряла более 50 тысяч рабочих, лучших рабочих. Они уезжают на заработки за границу», — прокомментировал Александр Лукашенко ситуацию в строительстве. По его мнению, нужно «нормально платить» строителям. В числе других проблем президент также назвал неравные условия оплаты для специалистов в регионах и столице. FINANCE.TUT.BY посмотрел, что сейчас происходит в отрасли, и с какими трудностями сталкиваются работники.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Сейчас в строительстве остро стоит вопрос нехватки квалифицированных кадров — прорабов, мастеров, отделочников, каменщиков 5 разряда, рассказывает председатель Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Николай Бунас. Основная причина — низкая зарплата. Среднемесячный заработок за первый квартал этого года составил 810 рублей, к августу из-за сезонной загруженности удалось выйти на 1026 рублей.

— Есть положительная динамика, но она отчасти объясняется спецификой отрасли — как правило, для строительных работ характерна сезонность. К слову, и сама система начисления заработной платы в строительной отрасли требует изменений. Мы неоднократно поднимали вопрос перед правительством о необходимости разработки новой, более простой и прозрачной методологии формирования заработной платы, — объясняет эксперт.

Ситуацию с зарплатами также ухудшает большая дебиторская задолженность в сфере. На 1 августа долг за выполнение строительно-монтажных работ среди организаций всех форм собственности составил около 400 млн рублей, отмечает Николай Бунас.

Вторая причина нехватки специалистов — «люди уезжают за рубеж, где больше платят». Директор кадрового агентства KIAT Игорь Кочетов подмечает, что сейчас чаще всего выбирают Литву и Польшу, потому что там значительно упростились условия получения разрешения на работу. При этом заметно уменьшение оттока в Россию из-за изменения экономической ситуации и уменьшения зарплат.

Слова эксперта подкрепляются официальной статистикой — в этом году заметно выросло число белорусов, которые уехали на заработки в Литву и Польшу. Так, в Литву в январе-сентябре прошлого года отправилось 287 человек, а за тот же период нынешнего года — 1000 человек. Цифры подтверждают и возрастающую популярность польского направления — если в 2014 году работодатели прислали 4017 приглашений гражданам Беларуси на работу по упрощенной схеме трудоустройства, то в 2017-м — около 60 тысяч.

Что касается проектных организаций, то и государственные и частные компании переживают не лучшее время, считает Игорь Кочетов. Главная причина — сократилось финансирование в сфере строительства.

— Для наших проектировщиков стало меньше работы в том числе из-за уменьшения количества заказов из России. Часть белорусских проектировщиков, работающих в этом направлении, потеряли заказы и объёмы. Чуть лучше ситуация в частных компаниях. Они более гибки и охотнее берутся за небольшие проекты, поэтому такому бюро проще найти заказ, — резюмирует эксперт.

Николай Бунас добавляет, что в сфере есть и положительные тенденции. Например, в январе-сентябре 2018 года вклад строительства в ВВП страны составил 5,1%, выручка промышленных предприятий отрасли в первом полугодии увеличилась на 10,2%.

В целом, за первое полугодие объем выполненных строительно-монтажных работ увеличился на 5,4% по сравнению с тем же периодом 2017 года. Такой рост произошел из-за инвестиционной активности — в этот период использовали 10,3 млрд рублей инвестиций в основной капитал, а это на 12,4% больше, чем за тот же период прошлого года, рассказывает Николай Бунас.

Что касается зарплат в строительстве, то они упали из-за уменьшения спроса. «Вспомним также китайских рабочих, которые трудятся на строительстве крупных объектов. По сути это потенциальные места для белорусов», — объясняет Игорь Кочетов. Однако приводить конкретные цифры зарплат по различным регионам, эксперт не берется из-за большого разрыва между столицей и регионами.

— Кто-то жалуется, что ему платят 800−900 рублей. В то же время в Минске говорят, что если «объемы идут», то 1200−1500 они имеют. При этом есть строители, которые рассказывают о получке в 400−500 рублей — возможно, в этом случае речь идет о небогатых районных ПМК, СУ, СМУ. Если говорить про строителей в Вильнюсе, то они получают где 40−50 евро за день и работают где-то 22−24 дня. Но при этом трудятся с восьми утра и не всегда заканчивают в пять вечера, — говорит Игорь Кочетов.

Если говорить о зарплатах в проектном направлении, то в частных организациях они выше на 20−30 процентов.

— Там тысячу рублей получает инженер-конструктор или архитектор, у которых пять-семь лет реального опыта. Есть говорить про ведущего специалиста, тут выплаты выше. Главный инженер проекта — это уже 2500−3000 рублей. Но у него должен быть опыт 13−15 лет, — добавляет Игорь Кочетов.

Мы посмотрели в общереспубликанском банке вакансий, сколько готовы платить специалистам в строительной отрасли. Калинковичский РМЗ ищет инженера-конструктора на зарплату в 360 рублей, минская компания «Перспективные инновационные технологии» предлагает аналогичную вакансию с заработком от 1200 рублей. За последнюю неделю появилось четыре предложения для главного инженера проекта, оплата варьируется от 500 до 800 рублей. Ведущему архитектору в компании Белзарубежстрой" обещают 561 рубль. При этом специалист должен иметь опыт работы не менее пяти лет.

Что касается рабочих вакансий, то их гораздо больше. Например, за сутки на сайте появилось 73 вакансии для каменщика , для штукатура — 46, монтажника — 64, слесаря-сантехника — 48. По этим предложениям минимальная зарплата каменщика составила 400 рублей, максимальная — 1500 рублей, для штукатура получилась разбежка от 305 рублей до 750 рублей. Монтажник может рассчитывать на выплаты от 305 рублей до 1000 рублей, слесарь-сантехник — от 305 рублей до 900 рублей.

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