|
"Уезжают за рубеж, где больше платят". Что происходит в строительстве, за которое взялся президент
«В последние годы идет серьезный отток специалистов. За пять лет отрасль потеряла более 50 тысяч рабочих, лучших рабочих. Они уезжают на заработки за границу», —
Сейчас в строительстве остро стоит вопрос нехватки квалифицированных кадров — прорабов, мастеров, отделочников, каменщиков 5 разряда, рассказывает председатель Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Николай Бунас. Основная причина — низкая зарплата. Среднемесячный заработок за первый квартал этого года составил 810 рублей, к августу из-за сезонной загруженности удалось выйти на 1026 рублей.
— Есть положительная динамика, но она отчасти объясняется спецификой отрасли — как правило, для строительных работ характерна сезонность. К слову, и сама система начисления заработной платы в строительной отрасли требует изменений. Мы неоднократно поднимали вопрос перед правительством о необходимости разработки новой, более простой и прозрачной методологии формирования заработной платы, — объясняет эксперт.
Ситуацию с зарплатами также ухудшает большая дебиторская задолженность в сфере. На 1 августа долг за выполнение строительно-монтажных работ среди организаций всех форм собственности составил около 400 млн рублей, отмечает Николай Бунас.
Вторая причина нехватки специалистов — «люди уезжают за рубеж, где больше платят». Директор кадрового агентства KIAT Игорь Кочетов подмечает, что сейчас чаще всего выбирают Литву и Польшу, потому что там значительно упростились условия получения разрешения на работу. При этом заметно уменьшение оттока в Россию из-за изменения экономической ситуации и уменьшения зарплат.
Слова эксперта подкрепляются официальной статистикой — в этом году заметно выросло число белорусов, которые уехали на заработки в Литву и Польшу. Так, в Литву в январе-сентябре прошлого года
Что касается проектных организаций, то и государственные и частные компании переживают не лучшее время, считает Игорь Кочетов. Главная причина — сократилось финансирование в сфере строительства.
— Для наших проектировщиков стало меньше работы в том числе из-за уменьшения количества заказов из России. Часть белорусских проектировщиков, работающих в этом направлении, потеряли заказы и объёмы. Чуть лучше ситуация в частных компаниях. Они более гибки и охотнее берутся за небольшие проекты, поэтому такому бюро проще найти заказ, — резюмирует эксперт.
Николай Бунас добавляет, что в сфере есть и положительные тенденции. Например, в январе-сентябре 2018 года вклад строительства в ВВП страны составил 5,1%, выручка промышленных предприятий отрасли в первом полугодии увеличилась на 10,2%.
Что касается зарплат в строительстве, то они упали из-за уменьшения спроса. «Вспомним также китайских рабочих, которые трудятся на строительстве крупных объектов. По сути это потенциальные места для белорусов», — объясняет Игорь Кочетов. Однако приводить конкретные цифры зарплат по различным регионам, эксперт не берется из-за большого разрыва между столицей и регионами.
— Кто-то жалуется, что ему платят 800−900 рублей. В то же время в Минске говорят, что если «объемы идут», то 1200−1500 они имеют. При этом есть строители, которые рассказывают о получке в 400−500 рублей — возможно, в этом случае речь идет о небогатых районных ПМК, СУ, СМУ. Если говорить про строителей в Вильнюсе, то они получают где 40−50 евро за день и работают где-то 22−24 дня. Но при этом трудятся с восьми утра и не всегда заканчивают в пять вечера, — говорит Игорь Кочетов.
Если говорить о зарплатах в проектном направлении, то в частных организациях они выше на 20−30 процентов.
— Там тысячу рублей получает инженер-конструктор или архитектор, у которых пять-семь лет реального опыта. Есть говорить про ведущего специалиста, тут выплаты выше. Главный инженер проекта — это уже 2500−3000 рублей. Но у него должен быть опыт 13−15 лет, — добавляет Игорь Кочетов.
Мы посмотрели в общереспубликанском банке вакансий, сколько готовы платить специалистам в строительной отрасли. Калинковичский РМЗ
Что касается рабочих вакансий, то их гораздо больше. Например, за сутки на сайте появилось 73 вакансии для
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
FINANCE.TUT.BY посмотрел, что сейчас происходит в строительной отрасли, и с какими трудностями сталкиваются работники.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)