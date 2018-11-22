Газета «Край смалявіцкі» предлагает поучаствовать в конкурсе – «Селфи с районкой».

Для того, чтобы стать участником конкурса, вам необходимо:

— сделать селфи с газетой «КС»;

— вступить в одну из наших групп в социальных сетях, а предпочтительнее – во все;

— работы можно присылать в группы нашей газеты в социальных сетях (Вконтакте, Одноклассники, Инстаграмм) или на электронную почту skullid@mail.ru, укажите информацию о себе – Ф.И.О, род деятельности.

Самые яркие и запоминающиеся фотоавтопортреты мы опубликуем в газете и разместим на сайте.

Победителей ждут призы – фотосессия и сувенирная продукция.

Ждем ваших снимков до 28 декабря!