Газета «Край смалявіцкі» предлагает поучаствовать в конкурсе – «Селфи с районкой».
Для того, чтобы стать участником конкурса, вам необходимо:
— сделать селфи с газетой «КС»;
— вступить в одну из наших групп в социальных сетях, а предпочтительнее – во все;
— работы можно присылать в группы нашей газеты в социальных сетях (Вконтакте, Одноклассники, Инстаграмм) или на электронную почту skullid@mail.ru, укажите информацию о себе – Ф.И.О, род деятельности.
Самые яркие и запоминающиеся фотоавтопортреты мы опубликуем в газете и разместим на сайте.
Победителей ждут призы – фотосессия и сувенирная продукция.
Ждем ваших снимков до 28 декабря!