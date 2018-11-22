27.11.2018 года в период времени с 11:00 до 13:00 в Жодинском межрайонном отделе Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, расположенного по адресу: г. Жодино, ул. Сухогрядская д. 1, каб. 413, состоится выездной прием заместителя начальника управления Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Минской области полковника юстиции Кругликова Андрея Владимировича, по вопросам осуществления судебно-экспертной деятельности. Регистрация и запись на прием, осуществляется по телефону:8(01775)34022.