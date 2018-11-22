Уважаемые читатели! Близится к завершению 2018 год, объявленный в нашей стране Годом малой Родины. На страницах газеты «Край смалявіцкі», на нашем сайте и в социальных сетях, мы с удовольствием рассказываем о людях Смолевиччины, чье отношение к жизни, дела и поступки заслуживают уважения. Кто своим примером, трудом и подвигом оставил наших читателей неравнодушным, сделал их добрее, ответственнее, честнее. Кто своим трудом делает Смолевиччину краше и лучше, кто заботится о благополучии малой Родины, кто делает все возможное, чтобы прославить ее далеко за пределами района и даже республики.

Сегодня районная газета объявляет конкурс «Человек года – 2018» по мнению читателей газеты «Край смалявіцкі». И в качестве претендентов на это звание мы определили девять известных по нашим публикациям людей.

Если у читателей есть кандидатуры, достойные на участие в нашей акции, просим оставлять комментарии. Проголосовать за кандидатов можно в группах районной газеты в социальных сетях.

О том, кто победит, мы расскажем читателям в первом новогоднем выпуске газеты «Край смалявіцкі».