Управлением Следственного комитета по Минской области завершено расследование уголовного дела в отношении 69-летнего жителя Жодино, обвиняемого в жестоком убийстве бывшей супруги (п. 6 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса).

Утром 4 июня текущего года в милицию поступило сообщение о том, что из квартиры одного из домов в Жодино слышны крики женщины.

В ходе выбытия на место указанная квартира обнаружена закрытой на ключ изнутри, и никаких звуков из нее не доносилось.

Когда входная дверь была вскрыта, на балконе с признаками смерть криминального характера обнаружено тело 66-летней хозяйки.

По подозрению в совершении особо тяжкого преступления был задержан находившийся в квартире бывший супруг убитой женщины. Собирая на него характеризующий материал, установлено, что в 2017 году он судим за истязание соседки. По решению суда он ограничен в дееспособности в связи со злоупотреблением спиртными напитками, и дочь являлась его опекуном.

На протяжении расследования фигурант давал противоречивые показания. В целях его изобличения проведены проверки показаний на месте, допрошены свидетели, получены результаты проведенных УГКСЭ по Минской области исследований по изъятым вещественным доказательствам. Согласно заключению психолого-психиатрической экспертизы подследственный отдавал отчет своим действиям и мог ими руководить.

Расследованием установлено, что в данной квартире обвиняемый проживал с бывшей супругой на протяжении многих лет. Накануне утром она вернулась с дачи, и между ними произошел конфликт из-за денег. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина стал предъявлять потерпевшей претензии по поводу того, что та забрала часть денег, переданных ему дочерью. В результате ссоры он ее ударил несколько раз в голову молотком. В тот момент, когда женщина выбежала на балкон и кричала о помощи, фигурант нанес ей не менее 16 ударов ножом в жизненно-важные органы. От множественных ранений она скончалась на месте.

Когда сотрудники милиции взломали дверь, обвиняемый лежал на кровати и смотрел телевизор.

С начала предварительного расследования к подследственному применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

Официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.