В Столбцовском районе на темной дороге сбили насмерть водителя из России

Ночью 22 ноября на автодороге М-1 «Брест — Минск» погиб водитель. Мужчина был сбит сбит в полосе разгона, когда пытался остановить попутку. Его авто съехало в кювет, а выехать самостоятельно не получалось. О ДТП сообщает ГАИ региона.



Фото: пресс-служба УГАИ УВД Миноблисполкома

Инцидент произошел примерно в два часа ночи на 277-м километре автодороги М-1. Есть версия, что 34-летний водитель (гражданин России) при выезде на развязку съехал в небольшой кювет, и выехать самостоятельно у него не получилось.

«После чего вышел на проезжую часть для остановки попутного транспорта, чтобы попросить помощи. Там же на него в полосе разгона и был совершен наезд», — рассказала официальный представитель областного управления ГАИ Ирина Сапунова.

За рулем Skoda Felicia была 57-летняя женщина, она ехала в сторону Минска. Мужчина в результате ДТП погиб на месте.

«Возможно, и не было трагедии на дороге, если бы мужчина находился в жилете повышенной видимости. По факту ДТП проводится проверка», — добавили в инспекции.