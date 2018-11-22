ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Столбцовском районе на темной дороге сбили насмерть водителя из России

23.11.2018 15:38 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Ночью 22 ноября на автодороге М-1 «Брест — Минск» погиб водитель. Мужчина был сбит сбит в полосе разгона, когда пытался остановить попутку. Его авто съехало в кювет, а выехать самостоятельно не получалось. О ДТП сообщает ГАИ региона.


Фото: пресс-служба УГАИ УВД Миноблисполкома

Инцидент произошел примерно в два часа ночи на 277-м километре автодороги М-1. Есть версия, что 34-летний водитель (гражданин России) при выезде на развязку съехал в небольшой кювет, и выехать самостоятельно у него не получилось.

«После чего вышел на проезжую часть для остановки попутного транспорта, чтобы попросить помощи. Там же на него в полосе разгона и был совершен наезд», — рассказала официальный представитель областного управления ГАИ Ирина Сапунова.

За рулем Skoda Felicia была 57-летняя женщина, она ехала в сторону Минска. Мужчина в результате ДТП погиб на месте.

«Возможно, и не было трагедии на дороге, если бы мужчина находился в жилете повышенной видимости. По факту ДТП проводится проверка», — добавили в инспекции.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчина вышел на проезжую часть, чтобы остановить попутку на помощь.
 
Новости дня
Новости разные
 
Жуткие подробности убийства в Жодино: муж зарезал бывшую жену и пошел смотреть телевизор
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.11.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика