В БГСХА выбрали лучших студентов. Большой ФОТОРЕПОРТАЖ

Вчера вечером во Дворце культуры подвели итоги прошедшего учебного года. На сцене большого зала прошла церемония награждения лучших студентов академии.









«Сегодня здесь собрались люди, которые совсем скоро будут определять будущее нашей страны», — сказал заместитель председателя райисполкома Сергей Прудников, вручая сертификаты на получение специальной денежной премии от исполнительного комитета.













Обладателями награды стали четыре студента, добившиеся высоких результатов в учебной, интеллектуальной, общественной и спортивной деятельности по результатам года.

Это Вероника Карпенко (4 курс БиП), Владислав Демиденко (2 курс ФБУ), Константин Жевнерович (3 курс экфака) и Нина Глекова (2 курс АЭФ).





















Отличников приветствовал проректор академии по учебной работе Михаил Волков. Он пожелал им здоровья и заметил, что на недавнем распределении заказчики кадров «смотрели не только на отметки, но и на хорошую физическую подготовку выпускников».

















































«Отличных вам оценок в будущих сессиях. Покоряйте новые вершины, делитесь опытом и будьте примером для остальных», – призвал молодежь председатель профкома студентов Виталий Сидюк. Он также напомнил отличникам, что, кроме полученных призов, под Новый год их ожидают еще и прибавки к стипендиям.





































В этот вечер на сцену за наградами поднимались студенты, которые закончили учебный год 2017-2018 с экзаменационными оценками только «9» и «10». Среди них – Виктория Прокопчик, студентка факультета биотехнологии и аквакультуры, в чьей зачетке за этот период красуются только «десятки».

Лучшего культорганизатора факультета награждала Лилия Чепикова, художественный руководитель Дворца культуры. Победителем в этой номинации стала студентка 2 курса экфака Анастасия Дубень.





Лучшим среди факультетских спорторганизаторов был признан Никита Бык, студент 3 курса землеустроительного факультета. Первое место в номинации «Лучший председатель студсовета общежития» досталось магистранту бухфака Татьяне Житовой из общежития №10а.





















Кульминацией праздника стало награждение в номинациях «Лучшая группа» и «Лучший студент». Критериями для определения лучшей группы академии стали абсолютная успеваемость каждого студента группы, участие в науке, спорте, культурной и общественной жизни. В итоге второй год подряд победителем стала 3 группа 3 курса факультета бизнеса и права – она получила переходящий кубок и награду в размере 100 базовых величин.





















Номинация «Лучший студент», конечно, продолжает оставаться самой престижной в конкурсе. Однако чтобы оказаться в числе лучших необходимо постараться: не ниже 9-10 баллов по результатам сессии, активное участие в научной, культурно-массовой, спортивной и общественной жизни факультета и вуза.

Студентка 4 курса факультета бизнеса и права Дарья Овсяник, которая была в этом году признана лучшим профсоюзным лидером факультета, еще раз поднялась на сцену. На этот раз – за именным кубком, кепкой и майкой «Лучший студент БГСХА», а также подарком от профкома – планшетом. Кроме того, Дарья получит надбавку к стипендии в размере 10 базовых величин.

















Сергей ВЛАДИМИРОВ

Фото Михаила ЛЕВЦОВА