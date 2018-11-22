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В БГСХА выбрали лучших студентов. Большой ФОТОРЕПОРТАЖ

23.11.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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Вчера вечером во Дворце культуры подвели итоги прошедшего учебного года. На сцене большого зала прошла церемония награждения лучших студентов академии.

В БГСХА выбрали лучших студентов. Большой ФОТОРЕПОРТАЖ

В БГСХА выбрали лучших студентов. Большой ФОТОРЕПОРТАЖ

«Сегодня здесь собрались люди, которые совсем скоро будут определять будущее нашей страны», — сказал заместитель председателя райисполкома  Сергей Прудников, вручая сертификаты на получение специальной денежной  премии от исполнительного комитета.

 

В БГСХА выбрали лучших студентов. Большой ФОТОРЕПОРТАЖ

В БГСХА выбрали лучших студентов. Большой ФОТОРЕПОРТАЖ

В БГСХА выбрали лучших студентов. Большой ФОТОРЕПОРТАЖ

 

Обладателями награды стали четыре студента, добившиеся высоких результатов в учебной, интеллектуальной, общественной и спортивной деятельности по результатам  года.

Это  Вероника Карпенко (4 курс БиП),  Владислав Демиденко (2 курс ФБУ), Константин Жевнерович (3 курс экфака) и Нина Глекова (2 курс АЭФ).

 

В БГСХА выбрали лучших студентов. Большой ФОТОРЕПОРТАЖ

В БГСХА выбрали лучших студентов. Большой ФОТОРЕПОРТАЖ

В БГСХА выбрали лучших студентов. Большой ФОТОРЕПОРТАЖ

В БГСХА выбрали лучших студентов. Большой ФОТОРЕПОРТАЖ

В БГСХА выбрали лучших студентов. Большой ФОТОРЕПОРТАЖ

 

Отличников приветствовал проректор академии по учебной работе Михаил Волков. Он пожелал им здоровья и заметил, что на недавнем распределении заказчики кадров «смотрели  не только на отметки, но  и на хорошую физическую подготовку выпускников».

 

В БГСХА выбрали лучших студентов. Большой ФОТОРЕПОРТАЖ

В БГСХА выбрали лучших студентов. Большой ФОТОРЕПОРТАЖ

В БГСХА выбрали лучших студентов. Большой ФОТОРЕПОРТАЖ

В БГСХА выбрали лучших студентов. Большой ФОТОРЕПОРТАЖ

В БГСХА выбрали лучших студентов. Большой ФОТОРЕПОРТАЖ

В БГСХА выбрали лучших студентов. Большой ФОТОРЕПОРТАЖ

В БГСХА выбрали лучших студентов. Большой ФОТОРЕПОРТАЖ

В БГСХА выбрали лучших студентов. Большой ФОТОРЕПОРТАЖ

В БГСХА выбрали лучших студентов. Большой ФОТОРЕПОРТАЖ

В БГСХА выбрали лучших студентов. Большой ФОТОРЕПОРТАЖ

В БГСХА выбрали лучших студентов. Большой ФОТОРЕПОРТАЖ

В БГСХА выбрали лучших студентов. Большой ФОТОРЕПОРТАЖ
Студентка 4 курса БиП Вероника Карпенко награждена премией райисполкома. Она – руководитель студенческого научного общества на факультете. На вопрос о ближайших планах девушка улыбается: «Хорошо распределиться и начать работать. Думаю, конечно, и насчет магистратуры».

 

«Отличных вам оценок в будущих сессиях. Покоряйте новые вершины, делитесь опытом и будьте примером для остальных», – призвал молодежь председатель профкома студентов Виталий Сидюк. Он также напомнил отличникам, что, кроме полученных призов, под Новый год их ожидают еще и прибавки к стипендиям.

 

В БГСХА выбрали лучших студентов. Большой ФОТОРЕПОРТАЖ

В БГСХА выбрали лучших студентов. Большой ФОТОРЕПОРТАЖ

В БГСХА выбрали лучших студентов. Большой ФОТОРЕПОРТАЖ

В БГСХА выбрали лучших студентов. Большой ФОТОРЕПОРТАЖ

В БГСХА выбрали лучших студентов. Большой ФОТОРЕПОРТАЖ

В БГСХА выбрали лучших студентов. Большой ФОТОРЕПОРТАЖ

В БГСХА выбрали лучших студентов. Большой ФОТОРЕПОРТАЖ

В БГСХА выбрали лучших студентов. Большой ФОТОРЕПОРТАЖ

В БГСХА выбрали лучших студентов. Большой ФОТОРЕПОРТАЖ

 

В этот вечер на сцену за наградами поднимались студенты, которые закончили учебный год 2017-2018 с экзаменационными оценками только «9» и «10».  Среди них – Виктория Прокопчик, студентка факультета биотехнологии и аквакультуры, в чьей зачетке за этот период  красуются только «десятки».

Лучшего культорганизатора факультета награждала Лилия Чепикова, художественный руководитель Дворца культуры. Победителем в этой номинации стала студентка 2 курса экфака Анастасия Дубень.

 

В БГСХА выбрали лучших студентов. Большой ФОТОРЕПОРТАЖ

 

Лучшим среди факультетских спорторганизаторов был признан Никита Бык, студент 3 курса землеустроительного факультета. Первое место в номинации «Лучший председатель студсовета общежития» досталось магистранту бухфака Татьяне Житовой из общежития №10а.

 

В БГСХА выбрали лучших студентов. Большой ФОТОРЕПОРТАЖ

В БГСХА выбрали лучших студентов. Большой ФОТОРЕПОРТАЖ

В БГСХА выбрали лучших студентов. Большой ФОТОРЕПОРТАЖ

В БГСХА выбрали лучших студентов. Большой ФОТОРЕПОРТАЖ

В БГСХА выбрали лучших студентов. Большой ФОТОРЕПОРТАЖ

 

Кульминацией праздника стало награждение в номинациях «Лучшая группа» и «Лучший студент». Критериями  для определения лучшей группы академии стали абсолютная успеваемость каждого студента группы, участие в науке, спорте, культурной и общественной жизни. В итоге второй год подряд победителем стала 3 группа 3 курса факультета бизнеса и права – она получила переходящий кубок и награду в размере 100 базовых величин.

 

В БГСХА выбрали лучших студентов. Большой ФОТОРЕПОРТАЖ

В БГСХА выбрали лучших студентов. Большой ФОТОРЕПОРТАЖ

В БГСХА выбрали лучших студентов. Большой ФОТОРЕПОРТАЖ

В БГСХА выбрали лучших студентов. Большой ФОТОРЕПОРТАЖ

В БГСХА выбрали лучших студентов. Большой ФОТОРЕПОРТАЖ

 

Номинация «Лучший студент», конечно, продолжает оставаться самой престижной в конкурсе. Однако чтобы оказаться в числе лучших необходимо постараться: не ниже 9-10 баллов по результатам сессии, активное участие в научной, культурно-массовой, спортивной и общественной жизни факультета и вуза.

Студентка 4 курса факультета бизнеса и права Дарья Овсяник, которая была в этом году признана лучшим профсоюзным лидером факультета, еще раз поднялась на сцену. На этот раз –  за именным кубком, кепкой и майкой «Лучший студент БГСХА», а также подарком от профкома – планшетом. Кроме того, Дарья получит надбавку к стипендии в размере 10 базовых величин.

 

В БГСХА выбрали лучших студентов. Большой ФОТОРЕПОРТАЖ

В БГСХА выбрали лучших студентов. Большой ФОТОРЕПОРТАЖ

В БГСХА выбрали лучших студентов. Большой ФОТОРЕПОРТАЖ

В БГСХА выбрали лучших студентов. Большой ФОТОРЕПОРТАЖ

 

Сергей ВЛАДИМИРОВ

Фото Михаила ЛЕВЦОВА

 
 
Ссылка на источник 48
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Вчера вечером во Дворце культуры подвели итоги прошедшего учебного года. На сцене большого зала прошла церемония награждения лучших студентов академии. «Сегодня...
 
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