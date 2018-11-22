Не хватило 3 копеек. Средняя зарплата белорусов выросла почти до 1000 рублей

Средние зарплаты белорусов в октябре выросли до 999,7 рубля, сообщает Белстат. Напомним, в октябре они упали почти на 24 рубля и составили 964 рубля. Из-за падающих зарплат премьер-министр устроил специальное совещание.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Напомним, ранее в Совмине заявляли , что, по данным за сентябрь текущего года, средняя зарплата в стране может выйти на уровень около 1000 рублей, а в дальнейшем не будет опускаться ниже.

При этом в декабре этого года, по планам правительства, ожидается выход на среднюю зарплату в 1000 рублей, но в целом по нынешнему году выйти на «заветную» тысячу не удастся. Так, в январе — декабре средние заработки в стране, как прогнозируется, составят около 940 рублей. «В отдельном месяце, в декабре, конечно, будет больше 1000 рублей. Правительство ставит такую задачу», — уточнил ранее министр экономики Дмитрий Крутой.

В нынешнем году средние зарплаты, по прогнозам властей, должны составить 938 рублей, в том числе в декабре — 1070 рублей. Планируется, что средние зарплаты работников бюджетных организаций в этом году будут на уровне 742 рублей.

В 2019 году, по планам, средняя зарплата белорусов должна составить 1025 рублей. Такие показатели заложены в проекте прогноза социально-экономического развития Беларуси на следующий год.

Номинальная начисленная среднемесячная зарплата включает подоходный налог и обязательный страховой взнос работника. Взносы работодателей на социальное страхование работников не включаются в среднюю заработную плату. Средний заработок определяется специалистами Белстата делением начисленного работникам организации фонда зарплаты, включая подоходный налог и обязательный страховой взнос работника, за отчетный период на численность работников организации и на количество месяцев в периоде.