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Не хватило 3 копеек. Средняя зарплата белорусов выросла почти до 1000 рублей
Средние зарплаты белорусов в октябре выросли до 999,7 рубля, сообщает Белстат. Напомним, в октябре они
Напомним, ранее в Совмине
При этом в декабре этого года, по планам правительства, ожидается выход на среднюю зарплату в 1000 рублей, но в целом по нынешнему году выйти на «заветную» тысячу не удастся. Так, в январе — декабре средние заработки в стране, как прогнозируется, составят около 940 рублей. «В отдельном месяце, в декабре, конечно, будет больше 1000 рублей. Правительство ставит такую задачу», —
В нынешнем году средние зарплаты,
В 2019 году, по планам, средняя зарплата белорусов должна составить 1025 рублей. Такие показатели заложены в проекте прогноза социально-экономического развития Беларуси на следующий год.
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Средние зарплаты белорусов в октябре выросли до 999,7 рубля.
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