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Минское «Динамо» проиграло слабейшей команде КХЛ

23.11.2018 15:55 — Разное | Аргументы и факты  
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Минское «Динамо» проиграло слабейшей команде КХЛ
Официальный сайт ХК "Динамо Минск"

Единственную шайбу за «Динамо» на 19-й минуте забросил Дмитрий Буйницкий. На это соперник ответил голами Александра Мерескина (19-я), Василия Стрельцова (24-я), Александра Черникова (27-я), Войтеха Полака (бол.) (29-я) и Глеба Зайцева (56-я). 

- Поздравляю коллегу с победой. Не ожидал, что получится такой результат. Нам хватило сил только на первый период. Играли так, что планировали. Потом команду просто покинули физические силы, и наделали много ошибок. Хотя знали, как играет соперник: много катается, действует с желанием. Но «физики» не хватает, - прокомментировал результат главный тренер минчан Андрей СИДОРЕНКО. Слова наставника приводит официальный сайт клуба. 

После этого поражения «Динамо» с 20 очками остается на предпоследнем 11 месте регулярного чемпионата конференции «Запад». «Адмирал» с 16 очками занимает последнее 13-е место «Востока». 

Минское «Динамо» проиграло слабейшей команде КХЛ
КХЛ. Минское «Динамо» в гостевом матче уступило «Куньлуню»
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Теги: Минск
 
 
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В гостях «зубры» уступили со счетом 1:5.
 
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