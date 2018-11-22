Минское «Динамо» проиграло слабейшей команде КХЛ

Единственную шайбу за «Динамо» на 19-й минуте забросил Дмитрий Буйницкий. На это соперник ответил голами Александра Мерескина (19-я), Василия Стрельцова (24-я), Александра Черникова (27-я), Войтеха Полака (бол.) (29-я) и Глеба Зайцева (56-я).

- Поздравляю коллегу с победой. Не ожидал, что получится такой результат. Нам хватило сил только на первый период. Играли так, что планировали. Потом команду просто покинули физические силы, и наделали много ошибок. Хотя знали, как играет соперник: много катается, действует с желанием. Но «физики» не хватает, - прокомментировал результат главный тренер минчан Андрей СИДОРЕНКО. Слова наставника приводит официальный сайт клуба.