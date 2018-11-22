Трамп разрешил военным стрелять по мигрантам, которые пытаются попасть в США из Мексики





Президент США Дональд Трамп разрешил военным стрелять по мигрантам, которые сейчас готовятся к преодолению американо-мексиканской границы.

Президент США Дональд Трамп заявил, что если ситуация на границе с Мексикой выйдет из-под контроля, всю границу перекроют, передает ONLINE.UA. Глава Белого дома убежден, что среди мигрантов из Центральной Америки, которые прибыли к границе Мексики с США, есть много преступников и "ужасно опасных людей". При этом он не привел никаких доказательств для такого утверждения. «Надеюсь, что стрелять не потребуется», — отметил Трамп.

Между тем, многочисленные репортажи американских СМИ говорят о том, что беженцы настроены решительно. Многие из них говорят журналистам, что готовы прорываться через границу напролом.