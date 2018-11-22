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Пинчанка отметила свой сотый день рождения

23.11.2018 — Разное | Пинский Вестник  
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>   С круглой датой юбиляра поздравили не только родные — в гости  заглянули также начальник управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома Сергей Кацко и заведующая сектором социальной защиты управления Галина Костючик. Они вручили цветы виновнице торжества и пожелали ей доброго здоровья.

  Пожелания здоровья Марии Петровне очень по душе: хочется еще пожить. Иногда она говорит: «Я еще не жила». А и правда, с возрастом ко времени человек относится иначе. Не зря говорят, что до двадцати лет кажется, что время тянется, до тридцати — идет, до сорока — бежит, а после пятидесяти — мчится.




  Мария Петровна выросла в деревне Беркозы Пинского района в большой многодетной семье. Родители — православные христиане — учили сыновей и дочерей молитве и труду, скромности и доброте и дали наказ своим десятерым детям жить дружно, всегда помогать друг другу, что бы ни случилось. Этот наказ их дочь Мария, как и все в семье Свирепо, пронесла через всю жизнь.

  Она прожила долгую, сложную и вместе с тем интересную, полную событий жизнь. В детстве вставала ни свет ни заря, помогала родителям: пасла скот, выполняла другую домашнюю работу. А еще училась в польской школе. С 1939 года работала на почте телеграфисткой. Военное время стало непростым испытанием не только для нее. После войны девушка встретила своего суженого — Степана Крученка, вышла за него замуж, родила дочерей Галину и Зою. Годы промчались незаметно. На пенсию выходила с КВТ (сейчас — ОАО «Полесье»), где проработала немало лет.

  Галина Степановна вспоминает, что мама никогда не сидела без дела, была рачительной хозяйкой; чтобы прокормить семью, в послевоенное время держала кабанчика, а аромат булок до сих пор витает где-то в воздухе. И сейчас Мария Петровна очень подвижная, имеет светлый ум, по утрам делает зарядку, готовит, летом на даче полола грядки, живо всем интересуется, читает новости в газетах…
Доброта, любовь к ближнему, трудолюбие, закалка с детства — в этом, наверное, и заключается секрет ее долголетия.

  Мария Петровна Крученок — одна из пяти жителей Пинска, которые перешагнули 100-летний рубеж. К слову, все юбиляры — женщины. Живет и здравствует самая старшая из долгожительниц Анастасия Трофимовна Хвесковец, которой в нынешнем году исполнилось 104 года. Немного моложе Нина Ивановна Побияхо, Анастасия Филипповна Радюкевич и Ольга Артемовна Кривецкая. Как рассказала Галина Владимировна Костючик, социальная служба всегда поздравляет юбиляров с такой круглой датой и Днем пожилых людей.

  Елена ЖУК
   Фото Ирины ДЕНИСОВИЧ

 
 
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  С круглой датой юбиляра поздравили не только родные — в гости  заглянули также начальник управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома Сергей...
 
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