﻿ Жуткие подробности убийства в Жодино: муж зарезал бывшую жену и пошел смотреть телевизор. 21.by
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Жуткие подробности убийства в Жодино: муж зарезал бывшую жену и пошел смотреть телевизор

23.11.2018 15:33 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
А окровавленный труп лежал в это время на балконе.

Следственном комитетом завершено расследование уголовного дела в отношении 69-летнего жителя Жодино, обвиняемого в жестоком убийстве бывшей супруги (п. 6 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса).

"Утром 4 июня текущего года в милицию поступило сообщение о том, что из квартиры одного из домов в Жодино слышны крики женщины. В ходе выбытия на место указанная квартира была закрыта на ключ изнутри, и никаких звуков из нее не доносилось. Когда входную дверь вскрыли, на балконе было обнаружено тело 66-летней хозяйки с признаками смерти криминального характера", - рассказали UDF.BY в пресс-службе УСК по Минской области.

По подозрению в совершении особо тяжкого преступления был задержан находившийся в квартире бывший супруг убитой женщины.


У слову, в 2017 году он был судим за истязание соседки и по решению суда был ограничен в дееспособности в связи со злоупотреблением спиртными напитками. Дочь являлась его опекуном.

"На протяжении расследования фигурант давал противоречивые показания. Однако расследованием было установлено, что в данной квартире обвиняемый проживал с бывшей супругой на протяжении многих лет", - говорится в сообщении УСК. - Накануне утром она вернулась с дачи, и между ними произошел конфликт из-за денег. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина стал предъявлять потерпевшей претензии по поводу того, что та забрала часть денег, переданных ему дочерью. В результате ссоры он ее ударил несколько раз в голову молотком. В тот момент, когда женщина выбежала на балкон и кричала о помощи, фигурант нанес ей не менее 16 ударов ножом в жизненно-важные органы. От множественных ранений она скончалась на месте".

Когда сотрудники милиции взломали дверь, обвиняемый лежал на кровати и смотрел телевизор. Мужчина заключен под стражу.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

 
 
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