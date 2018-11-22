Жуткие подробности убийства в Жодино: муж зарезал бывшую жену и пошел смотреть телевизор

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Следственном комитетом завершено расследование уголовного дела в отношении 69-летнего жителя Жодино, обвиняемого в жестоком убийстве бывшей супруги (п. 6 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса).рассказалив пресс-службе УСК по Минской области.По подозрению в совершении особо тяжкого преступления был задержан находившийся в квартире бывший супруг убитой женщины.У слову, в 2017 году он был судим за истязание соседки и по решению суда был ограничен в дееспособности в связи со злоупотреблением спиртными напитками. Дочь являлась его опекуном.- говорится в сообщении УСК. -Когда сотрудники милиции взломали дверь, обвиняемый лежал на кровати и смотрел телевизор. Мужчина заключен под стражу.Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.