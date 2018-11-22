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Поэт-каннибал получил 19 лет за зверское убийство знакомой
Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерациипо Новгородской области.
Как передает
Сообщается, что преступление было совершено ночью 8 марта 2017 года, в квартире знакомой, куда мужчина пришел в гости, поздравить ее с "женским" праздником. После распития алкоголя у них возникла ссора, в ходе которой 22-летний гость ударил 45-летнюю женщину бутылкой по голове, а когда она потеряла сознание, ножом нанес ей еще четыре удара в грудь. После чего с уже мертвой совершил акт каннибализма.
По данным местных СМИ, речь идет о некоем Дмитрии Лучине, который позиционировал себя в качестве поэта. В частности, за два дня до зверской расправы он сообщил на своей странице в социальной сети, что награжден дипломом за победу в номинации "Лирика" на конкурсе "Поэт года-2016".
Проведенная вскоре после убийства судебно-медицинская экспертиза доказала вменяемость изувера.
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Следственное управление Следственного комитета Российской Федерациипо Новгородской области.
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