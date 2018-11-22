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МИД Армении отреагировал на продажу Беларусью оружия Азербайджану

23.11.2018 15:10 — Разное | UDF  
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Фото: МИД Армении
«Это оружие, которое отнимает жизни наших соотечественников, наших солдат, гражданского населения».

Так во внешнеполитическом ведомстве TUT.BY прокомментировали новый контракт между Минском и Баку на поставку очередной партии военной техники.

В МИД напоминают, что Армения неоднократно призывала своих партнеров воздерживаться от любых действий, которые могут привести к гонке вооружений и росту нестабильности в регионе.

— Мы неоднократно отмечали, что не можем относиться к продаже оружия Азербайджану как к исключительно деловой сделке. Это оружие, которое отнимает жизни наших соотечественников, наших солдат, гражданского населения. Гонка вооружений в нашем регионе весьма опасна. Что касается продажи вооружений Азербайджану со стороны Беларуси, то это наряду с вышеперечисленной озабоченностью также ставит под сомнение всю логику коллективной безопасности, бросает вызов всей логике сотрудничества в рамках ОДКБ и непосредственным образом наносит вред эффективности и авторитету Организации, — прокомментировала ситуацию TUT.BY пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

 
 
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"Это оружие, которое отнимает жизни наших соотечественников, наших солдат, гражданского населения".
 
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