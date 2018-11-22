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МИД Армении отреагировал на продажу Беларусью оружия Азербайджану
Фото: МИД Армении
Так во внешнеполитическом ведомстве
В МИД напоминают, что Армения неоднократно призывала своих партнеров воздерживаться от любых действий, которые могут привести к гонке вооружений и росту нестабильности в регионе.
— Мы неоднократно отмечали, что не можем относиться к продаже оружия Азербайджану как к исключительно деловой сделке. Это оружие, которое отнимает жизни наших соотечественников, наших солдат, гражданского населения. Гонка вооружений в нашем регионе весьма опасна. Что касается продажи вооружений Азербайджану со стороны Беларуси, то это наряду с вышеперечисленной озабоченностью также ставит под сомнение всю логику коллективной безопасности, бросает вызов всей логике сотрудничества в рамках ОДКБ и непосредственным образом наносит вред эффективности и авторитету Организации, — прокомментировала ситуацию TUT.BY пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.
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"Это оружие, которое отнимает жизни наших соотечественников, наших солдат, гражданского населения".
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