МИД Армении отреагировал на продажу Беларусью оружия Азербайджану

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Так во внешнеполитическом ведомствепрокомментировали новый контракт между Минском и Баку на поставку очередной партии военной техники.В МИД напоминают, что Армения неоднократно призывала своих партнеров воздерживаться от любых действий, которые могут привести к гонке вооружений и росту нестабильности в регионе.прокомментировала ситуацию TUT.BY пресс-секретарь МИД Армении