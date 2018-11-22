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Не прошло и 25 лет. Лукашенко все борется с коррупцией: Посадили на 20 лет, добавим еще
Фото: БЕЛТА
Об этом он заявил сегодня на семинаре-совещании о повышении эффективности строительного комплекса Беларуси.
"Мы доведем до каждого на местах требования Президента по борьбе с коррупцией и прочими правонарушениями. А потом у меня добра не ищите", - заявил он.
При этом Александр Лукашенко отметил, что увидел "лазейку", когда коррупционеров за взятки и другие правонарушения лишают свободы, а потом, спустя некоторое время, выпускают на свободу за хорошее поведение. "Этого больше не будет", - сказал он.
Лукашенко подчеркнул, что на сей счет уже даны прямые указания.
"Никого не выпускать. И за коррупцию только добавлять будем. Попали в тюрьму на 20 лет - еще 10 добавим. Думайте, как жить дальше. 25-й раз повторяю: лучше бедным на свободе, чем богатым в тюрьме", - цитирует Лукашенко
Напомним, в 1994 году Лукашенко пришел к власти на теме борьбы с коррупцией. Но если вспомнить коррупцию времен правительства Кебича, то она окажется просто детским лепетом по сравнению с нынешней. Таков итог почти 25-летней "борьбы" Лукашенко в коррупцией.
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Президент подчеркивает недопустимость смягчения ответственности за коррупцию.
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