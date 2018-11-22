Не прошло и 25 лет. Лукашенко все борется с коррупцией: Посадили на 20 лет, добавим еще

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Об этом он заявил сегодня на семинаре-совещании о повышении эффективности строительного комплекса Беларуси.заявил он.При этомотметил, что увидел "лазейку", когда коррупционеров за взятки и другие правонарушения лишают свободы, а потом, спустя некоторое время, выпускают на свободу за хорошее поведение.- сказал он.Лукашенко подчеркнул, что на сей счет уже даны прямые указания.- цитирует ЛукашенкоНапомним, в 1994 году Лукашенко пришел к власти на теме борьбы с коррупцией. Но если вспомнить коррупцию времен правительства Кебича, то она окажется просто детским лепетом по сравнению с нынешней. Таков итог почти 25-летней "борьбы" Лукашенко в коррупцией.