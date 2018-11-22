Опасный завтрак: врачи назвали 8 продуктов которые запрещено есть натощак

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Кофе

Сладкое

Зеленые овощи

Томаты

Бананы

Продукты с дрожжами

Газированные напитки

Острая пища

Многие будут разочарованы, ведь среди нежелательных продуктов для вашего завтрака есть даже кофе. Да, да! Излюбленный многими горячий напиток лучше отложить в сторону, советует Joinfo.ua. Для того, чтобы не совершать роковых ошибок, советуем вам ознакомиться и с другими продуктами, которые лучше кушать в середине дня.Итак, 8 продуктов которыми лучше не завтракать.Многие кофеманы любят начинать свое утро именно с чашечки свежезаваренного ароматного кофе. Но они даже не подозревают, что тем самым вредят своему организму. Кофе провоцирует излишнюю выработку желудочного сока, которая вредит слизистой. Самое печальное развитие ситуации приведет к гастриту или язве.Это не значит, что вы должны отказаться от этого бодрящего напитка. Просто повремените, пока не позавтракаете.Самый популярный перекус это что-то сладенькое. Знаменитые французские круасаны с кофе манят сладкоежек. Придержите свою любовь к сладкому по утрам, если не хотите «заработать» сахарный диабет. Поджелудочной железе трудно справляться с большим количеством инсулина, который поступает со сладким. Поэтому попытайтесь заменить шоколад чем-то не менее вкусным и сытным.Несмотря на бытующее мнение, что все овощи очень полезны, вам стоит знать и об их вреде. В сырых зеленых овощах содержится аминокислоты, которые агрессивно влияют на слизистую оболочку желудка. Лучше, делать из овощей гарнир к основному блюду.Они содержат в себе много кислоты из-за которой выделяется много желудочного сока. Таким образом вы обеспечите себе не только дискомфорт, но и изжогу. Схожий эффект оказывает употребление хурмы, картофеля и цитрусовых натощак.Этот фрукт, съеденный на голодный желудок может нарушить работу вашей сердечно-сосудистой системы. Кушайте бананы после основного завтрака. Полезные витамины будут лучше усваиваться вашим организмом.К этой категории продуктов относится, в первую очередь, выпечка. И это худший выбор перекуса, если вы голодны. Из-за таких продуктов организм страдает от повышенного газообразования. Вы будете чувствовать дискомфорт и тяжесть.Запомните, напитки, особенно холодные, оказывают негативное влияние на процесс обмена веществ. Специалисты советуют, прежде чем приступить к завтраку выпейте стакан воды комнатной температуры. Это начнет процесс пищеварения.Блюда с большим количеством различных специй не будут жаловать ваш желудок. Приготовьтесь к боли, изжоге и нарушениям пищеварения.Что же эксперты советуют есть по утрам? Обратите ваше внимание на различные каши. Это источник витаминов, полезных микроэлементов, а значит энергии и бодрости.Не забывайте и о пользе обыкновенных куриных яиц. К слову, этот низкокалорийный продукт придется по душе тем, кто следит за своей фигурой. Также используйте различные виды орехов.Следите за своим здоровьем и питайтесь правильно!К слову о правильном питании, классический принцип "не есть после 6 вечера" не является верным для всех случаев. Ведь существуют продукты, которые лучше усваиваются именно в вечернее время.