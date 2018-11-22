Депутат посоветовал безработным россиянам с высшим образованием идти в маляры

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Член комитета Госдумы по труду и социальной политикепредложил людям с высшим образованием взглянуть в сторону биржи труда, которая «ломится» от вакансий маляров и уборщиц. Чиновник отметил, что обладателям дипломов все равно не хватит мест в нижней палате парламента, а российская госкорпорация «Газпром» просто не в состоянии принять на работу всех желающих.Вострецов прокомментировал агентствусобственный законопроект, обязывающий неработающих россиян самостоятельно платить за себя взносы в Пенсионный фонд, а также в фонды обязательного медицинского и социального страхования (в случае отказа гражданин будет считаться уклонистом и ему придется заплатить штраф).Депутат заявил, что в России нет безработицы, поэтому никакого сочувствия к «тунеядцам», не желающим осваивать рабочие профессии, он не испытывает. Политик отметил, что в стране огромное количество «висящих» вакансий, однако работодателям приходится нанимать мигрантов, чтобы эти места закрыть.Законодатель посетовал, что к нему на прием все время приходят «странные люди», которые имеют по два-три высших образования, но при этом не могут найти работу.— заявил чиновник.Вострецов также порассуждал о том, что «любой человек» хотел бы попасть в Госдуму, или поработать в «Газпроме», однако шанс получили лишь те,напутствовал депутат.