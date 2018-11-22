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Депутат посоветовал безработным россиянам с высшим образованием идти в маляры
Фото: Михаил Ковалев
Член комитета Госдумы по труду и социальной политике Сергей Вострецов предложил людям с высшим образованием взглянуть в сторону биржи труда, которая «ломится» от вакансий маляров и уборщиц. Чиновник отметил, что обладателям дипломов все равно не хватит мест в нижней палате парламента, а российская госкорпорация «Газпром» просто не в состоянии принять на работу всех желающих.
Вострецов прокомментировал агентству
Депутат заявил, что в России нет безработицы, поэтому никакого сочувствия к «тунеядцам», не желающим осваивать рабочие профессии, он не испытывает. Политик отметил, что в стране огромное количество «висящих» вакансий, однако работодателям приходится нанимать мигрантов, чтобы эти места закрыть.
Законодатель посетовал, что к нему на прием все время приходят «странные люди», которые имеют по два-три высших образования, но при этом не могут найти работу. «Когда я им указываю, что биржа труда ломится от вакансий маляров, уборщиц, продавцов, они воротят нос. Ну так и кто виноват, что они такие белоручки?», — заявил чиновник.
Вострецов также порассуждал о том, что «любой человек» хотел бы попасть в Госдуму, или поработать в «Газпроме», однако шанс получили лишь те, «кому это было очень надо». «А тем, кому это было почему-то не надо — тем не до жиру, идите на биржу труда, вас там переобучат из нефтехимика в маляра или повара, причем за государственный счет», — напутствовал депутат.
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