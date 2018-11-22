"Черная пятница" для белорусского рубля

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В частности, курс доллара поднялся на 0,0031 рубля - до 2,1050 BYN/USD.Курс евро вырос на 0,0039 рубля - до 2,3996 BYN/EUR.Курс российского рубля прибавил на 0,0049 рубля - до 3,2080 BYN/100 RUB и оказался на максимуме за 17 дней.В целом по итогам торгов 23 ноября валютная корзина потяжелела на 0,15%.