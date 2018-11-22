"Нас покинули силы". Сидоренко прокомментировал поражение "Динамо" от "Адмирала"

Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко после крупного поражения во Владивостоке признался, что не ожидал такого результата, сообщает пресс-служба «зубров».



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— Поздравляю коллегу с победой. Не ожидал, что получится такой результат. Нам хватило сил только на первый период. Играли так, как планировали. Потом команду просто покинули физические силы, и наделали много ошибок. Хотя знали, как играет соперник: много катается, действует с желанием. Но «физики» не хватает.

— Вы прибыли на матч из-за пробок всего за час с небольшим до начала…

— Это повлияло. Выехали заранее, но добирались почти два часа. К сожалению, во всех матчах физическое состояние оставляет желать лучшего. Это сильно влияет на психологическую уверенность. У нас нет баланса между обороной и атакой, мало забиваем, хотя лишь при организованных командных действиях можем рассчитывать на успех. Однако игры идут через день: что-то подтянуть практически нет времени. Плюс это очень непростой выезд, — сказал Андрей Сидоренко.