ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Я не прогуливаю". Чем занимаются минчане, которые пришли в ТЦ в "черную пятницу" в рабочее время

23.11.2018 16:14 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Сегодня в Беларуси магазины, торговые центры и онлайн-магазины устроили «черную пятницу». В некоторых столичных ТЦ скидочный день начался с самого утра. Ажиотажа пока нет, но покупателей в магазинах достаточно. FINANCE.TUT.BY сходил в один из самых посещаемых торговых центров Минска и посмотрел, кто пришел за дешевыми вещами в разгар рабочего дня.


Несмотря на завлекающую рекламу «-20%», «Скидки до 80%» и так далее, с утра очередей в магазинах не наблюдалось, но покупателей для 10.30 рабочего дня было все же много. В основном между стойками с одеждой и стендами с косметикой гуляла молодежь, мамы с маленькими детьми и пенсионеры. Но есть и люди, которые, вероятно, где-то работают. Выясняем, кто они.


— Вы сюда специально за покупками по выгодным ценам пришли? — интересуюсь у молодой пары в магазине одежды.

— Да, решили посмотреть, что здесь есть, какие скидки предлагают. Уж очень пиарили в этом году «черную пятницу», — говорят молодые люди.

— А чем вы занимаетесь, что можете утром ходить по магазинам, — спрашиваю осторожно.

— Студенты! Сейчас диплом пишем, на пары не нужно. Поэтому можем себе позволить.


Замечаем у стойки с кофточками женщину, на вид не студентка.

— Я в декрете сейчас. Про «черную пятницу» слышала, но пришла не поэтому. Просто случайно попала, — говорит покупательница. — Если честно, то никакой «черной пятницы» не ощущается, может, вечером покупателей будет больше. А я очередей не люблю, поэтому сейчас посмотрю товар. Скидки, правда, маленькие. Хотелось бы больше.


Ближе к 11.00 покупателей становится больше. На фуд-корте и в кафе тоже появились первые посетители.

В магазине косметики у стеллажа с кремами для рук «крутится» молодой мужчина.

— Я что-нибудь увлажняющее купить пришел, — явно смущаясь говорит молодой человек. — Я программист, работаю рядом, выскочил из офиса на 5 минут. Не знал ни про какую «черную пятницу», только сейчас заметил объявления на витринах.


В одном из торговых павильонов вижу женщину лет 30. В руках штук шесть вешалок с вещами.

— Вы специально на «черную пятницу» пришли, — интересуюсь, протягивая ей журналистское удостоверение.

Женщина улыбнулась и что-то ответила на иностранном.

К слову, в торговом центре очень много иностранцев, особенно китайцев.


— Что это за скидки, одно название! — возмутилась покупательница в возрасте. — Все равно цены атомные!

— А где вы работаете, что днем по магазинам гуляете? — задаю прямой вопрос.

— Я завхоз на одном предприятии. Я не прогуливаю, у меня отпуск, — говорит женщина с улыбкой. — Но вы меня все равно не фотографируйте, не хочу светиться.


Продавцы говорят, что утром, не только в «черную пятницу», к ним приходят в основном студенты.

— Не у всех занятия начинаются утром. Некоторые учатся во вторую смену, — рассказала консультант одного из магазинов одежды. — На этаже с детскими товарами много мам с детьми. Но для распродажи сейчас людей очень мало, наплыв ждем к часам четырем.


На удивление много покупателей оказалось в магазине с брендовой посудой.

— А я уже на пенсии. И жена моя тоже, — рассказывает мужчина, вышедший из павильона. — Мы можем хоть целый день гулять по магазинам. Жена тут сковороду какую-то насмотрела. Ждала «черную пятницу», чтобы купить со скидкой. А за одеждой мы не пойдем, тряпья этого хватает.

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мы сходили в один из самых посещаемых торговых центров Минска и посмотрели, кто пришел за дешевыми вещами в разгар рабочего дня.
 
Новости дня
Новости разные
 
Комментаторов в интернете будут идентифицировать. А что думают сморгонцы об изменениях в законе о СМИ? (+ВИДЕО)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.11.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика