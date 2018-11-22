"Я не прогуливаю". Чем занимаются минчане, которые пришли в ТЦ в "черную пятницу" в рабочее время

Сегодня в Беларуси магазины, торговые центры и онлайн-магазины устроили «черную пятницу». В некоторых столичных ТЦ скидочный день начался с самого утра. Ажиотажа пока нет, но покупателей в магазинах достаточно. FINANCE.TUT.BY сходил в один из самых посещаемых торговых центров Минска и посмотрел, кто пришел за дешевыми вещами в разгар рабочего дня.





Несмотря на завлекающую рекламу «-20%», «Скидки до 80%» и так далее, с утра очередей в магазинах не наблюдалось, но покупателей для 10.30 рабочего дня было все же много. В основном между стойками с одеждой и стендами с косметикой гуляла молодежь, мамы с маленькими детьми и пенсионеры. Но есть и люди, которые, вероятно, где-то работают. Выясняем, кто они.





— Вы сюда специально за покупками по выгодным ценам пришли? — интересуюсь у молодой пары в магазине одежды.

— Да, решили посмотреть, что здесь есть, какие скидки предлагают. Уж очень пиарили в этом году «черную пятницу», — говорят молодые люди.

— А чем вы занимаетесь, что можете утром ходить по магазинам, — спрашиваю осторожно.

— Студенты! Сейчас диплом пишем, на пары не нужно. Поэтому можем себе позволить.





Замечаем у стойки с кофточками женщину, на вид не студентка.

— Я в декрете сейчас. Про «черную пятницу» слышала, но пришла не поэтому. Просто случайно попала, — говорит покупательница. — Если честно, то никакой «черной пятницы» не ощущается, может, вечером покупателей будет больше. А я очередей не люблю, поэтому сейчас посмотрю товар. Скидки, правда, маленькие. Хотелось бы больше.





Ближе к 11.00 покупателей становится больше. На фуд-корте и в кафе тоже появились первые посетители.

В магазине косметики у стеллажа с кремами для рук «крутится» молодой мужчина.

— Я что-нибудь увлажняющее купить пришел, — явно смущаясь говорит молодой человек. — Я программист, работаю рядом, выскочил из офиса на 5 минут. Не знал ни про какую «черную пятницу», только сейчас заметил объявления на витринах.





В одном из торговых павильонов вижу женщину лет 30. В руках штук шесть вешалок с вещами.

— Вы специально на «черную пятницу» пришли, — интересуюсь, протягивая ей журналистское удостоверение.

Женщина улыбнулась и что-то ответила на иностранном.

К слову, в торговом центре очень много иностранцев, особенно китайцев.





— Что это за скидки, одно название! — возмутилась покупательница в возрасте. — Все равно цены атомные!

— А где вы работаете, что днем по магазинам гуляете? — задаю прямой вопрос.

— Я завхоз на одном предприятии. Я не прогуливаю, у меня отпуск, — говорит женщина с улыбкой. — Но вы меня все равно не фотографируйте, не хочу светиться.





Продавцы говорят, что утром, не только в «черную пятницу», к ним приходят в основном студенты.

— Не у всех занятия начинаются утром. Некоторые учатся во вторую смену, — рассказала консультант одного из магазинов одежды. — На этаже с детскими товарами много мам с детьми. Но для распродажи сейчас людей очень мало, наплыв ждем к часам четырем.





На удивление много покупателей оказалось в магазине с брендовой посудой.

— А я уже на пенсии. И жена моя тоже, — рассказывает мужчина, вышедший из павильона. — Мы можем хоть целый день гулять по магазинам. Жена тут сковороду какую-то насмотрела. Ждала «черную пятницу», чтобы купить со скидкой. А за одеждой мы не пойдем, тряпья этого хватает.