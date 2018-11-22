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Лукашенко велел отправить в СИЗО минских чиновников, причастных к махинациям с социальным жильем

23.11.2018 15:28 — Разное | Интерфакс  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о выявлении факта коррупции в сфере жилищного строительства в Минске, поручил отправить в СИЗО ряд чиновников, сообщила пресс-служба главы государства в пятницу.

"Президент рассказал об одном из вопиющих фактов, о котором ему недавно доложили. Речь шла о строительстве в Минске квартир по приемлемым ценам, которыми впоследствии должны были распоряжаться городские власти: либо продавать по рыночной стоимости, либо предоставлять жилье малообеспеченным и многодетным", - говорится в сообщении пресс-службы по итогам республиканского семинара-совещания о повышении эффективности строительного комплекса.

По словам А.Лукашенко, он тогда принял решение о строительстве по такой схеме. А недавно ему  доложили, что более 60 таких квартир, построенных по цене, эквивалентной $650, "купили какие-то дельцы для последующей перепродажи по рыночной цене".

"54 или 56 успели продать квартир. А где председатель горисполкома? По-моему, в Центральном районе это было. А где руководители этого района? Вчера мною было принято решение: всех до единого в следственный изолятор, надеть наручники, разобраться со всеми и вернуть деньги народу", - приводятся в сообщении слова президента. 

В свою очередь в сюжете на телеканале ОНТ прозвучали слова президента о том,что "завтра посмотрим, что делать с Шорцем (председатель Мингорисполкома Андрей Шорец - ИФ)".

А.Шорец присутствовал на совещании у президента. 

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о выявлении факта коррупции в сфере социального жилья в Минске, поручил отправить в СИЗО ряд чиновников, сообщила...
 
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