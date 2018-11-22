Лукашенко: наказание за коррупцию будем только добавлять

Президент Беларуси Александр Лукашенко против смягчения ответственности за коррупционные преступления.

"Мы доведем до каждого на местах требования президента по борьбе с коррупцией и прочими правонарушениями. А потом от меня добра не ищите", - заявил А.Лукашенко на республиканском семинаре-совещании о повышении эффективности строительного комплекса в Минске в пятницу.

Главу государства цитирует его пресс-служба.

Президент отметил, что увидел лазейку, когда коррупционеров за взятки и другие правонарушения лишают свободы, а потом, спустя некоторое время, выпускают на свободу за хорошее поведение. "Этого больше не будет", - предупредил он.

А.Лукашенко подчеркнул, что на этот счет уже даны прямые указания: "За коррупцию только добавлять будем. Попали в тюрьму на 20 лет - еще 10 добавим. Думайте, как жить дальше", - сказал он.