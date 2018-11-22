Лукашенко недоволен работой цементных и стекольных заводов

Президент Беларуси Александр Лукашенко недоволен тем, что модернизированные цементные и стекольные заводы страны так и не смогли выйти на прибыльную работу с полной загрузкой.

"Суммарные убытки трех цементных заводов по сравнению с прошлым годом выросли более чем в два раза и составили Br220 млн. Задолженность по кредитам и займам - более $1 млрд", - констатировал А.Лукашенко на а республиканском семинаре-совещании о повышении эффективности строительного комплекса в Минске в пятницу.

Главу государства цитирует его пресс-служба.

По словам А.Лукашенко, в нынешнем году мощности по производству цемента загружены на 70-80%, а импортного цемента в страну купили почти 0,5 млн тонн. "Два года подряд заводы не могут обеспечить летний сезонный спрос на эту продукцию в розничной сети", - заметил президент.

Он привел факты, когда в первом полугодии в Красносельске новое китайское оборудование из-за ремонта простаивало больше 40 суток. "Ну так замените это оборудование на свое, отечественное. У нас же машиностроительная страна", - сказал глава государства.

"Не лучшая ситуация сложилась и на стекольных заводах. Только "Гомельстекло" последние два года показывает какую-то положительную динамику", - заметил президент.

А.Лукашенко обратил внимание, что из пяти стеклотарных заводов в стране осталось три, но и те не загружены: "Или у нас нет потребности в таре? А может, ответственным чиновникам легче купить бутылку или банку в России и Украине, заплатив за это валютой и в карман положив какие-то деньги?", - спросил он.

В данной связи президент поручил Минстройархитектуры совместно с концерном "Белгоспищепром" и Минсельхозпродом незамедлительно принять меры по минимизации закупок стеклянной тары за рубежом и загрузке отечественных заводов, проинформировали в пресс-службе.