﻿ Лукашенко недоволен работой цементных и стекольных заводов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко недоволен работой цементных и стекольных заводов

23.11.2018 14:37 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Президент Беларуси Александр Лукашенко недоволен тем, что модернизированные цементные и стекольные заводы страны так  и не смогли выйти на прибыльную работу с полной загрузкой.

"Суммарные убытки трех цементных заводов по сравнению с прошлым годом выросли более чем в два раза и составили Br220 млн. Задолженность по кредитам и займам - более $1 млрд", - констатировал А.Лукашенко на а республиканском семинаре-совещании о повышении эффективности строительного комплекса в Минске в пятницу.

Главу государства цитирует его пресс-служба. 

По словам А.Лукашенко, в нынешнем году мощности по производству цемента загружены на 70-80%, а импортного цемента в страну купили почти 0,5 млн тонн. "Два года подряд заводы не могут обеспечить летний сезонный спрос на эту продукцию в розничной сети", - заметил президент.

Он привел факты, когда в первом полугодии в Красносельске новое китайское оборудование из-за ремонта простаивало больше 40 суток. "Ну так замените это оборудование на свое, отечественное. У нас же машиностроительная страна", - сказал глава государства.

"Не лучшая ситуация сложилась и на стекольных заводах. Только "Гомельстекло" последние два года показывает какую-то положительную динамику", - заметил президент. 

А.Лукашенко обратил внимание, что из пяти стеклотарных заводов в стране осталось три, но и те не загружены: "Или у нас нет потребности в таре? А может, ответственным чиновникам легче купить бутылку или банку в России и Украине, заплатив за это валютой и в карман положив какие-то деньги?", - спросил он.

В данной связи президент поручил Минстройархитектуры совместно с концерном "Белгоспищепром" и Минсельхозпродом незамедлительно принять меры по минимизации закупок стеклянной тары за рубежом и загрузке отечественных заводов, проинформировали в пресс-службе. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 9
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко недоволен тем, что модернизированные цементные и стекольные заводы страны так  и не смогли выйти на прибыльную работу с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как выросла коммуналка за 3 года? Myfin.by сравнил жировки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.11.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика