|
ОГАИ Осиповичского РОВД информирует
23.11.2018 — Разное | Асiповiцкi край
С 23 по 26 ноября на территории района проводится комплекс мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей; с 26 ноября по 6 декабря — профилактическая акция по предупреждению ДТП в зимний период «Жизнь дороже шин!».
Необходимость сообщать по телефону 102 о фактах управления транспортными средствами нетрезвыми водителями.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 23 по 26 ноября на территории района проводится комплекс мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей; с 26...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)