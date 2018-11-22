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В Несвиже прошли торжественные и праздничные мероприятия, посвященные 95-летие со дня образования службы  участковых инспекторов милиции

23.11.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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17 ноября в Республике Беларусь отметили 95-летие со дня образования службы  участковых инспекторов милиции. В Несвиже прошли торжественные и праздничные мероприятия, посвященные  этой дате. Ряд сотрудников Несвижского РОВД  был поощрен наградами  Минского областного исполнительного комитета и управления внутренних дел, Несвижского райисполкома.

В Национальном историко-культурном музее-заповеднике  «Несвиж» накануне праздничной даты  лучшие представители службы столичного региона принимали слова благодарности в свой адрес. Заместитель председателя облисполкома Иван Маркевич  отметил, что служба  участковых играет ключевую роль в обеспечении общественного порядка и личной безопасности граждан. Ведь участковые  тесно сотрудничают с представителями  сельских исполнительных комитетов, руководителями организаций и учебных заведений, занимаются не только профилактикой правонарушений, но и раскрытием преступлений.

В Несвиже прошли торжественные и праздничные мероприятия, посвященные 95-летие со дня образования службы  участковых инспекторов милиции

Председатель Несвижского райисполкома Геннадий Соловей вручает награду Максиму Хвитько

На торжественном мероприятии  заместитель председателя Минского облисполкома  вручил Почетную  грамоту облисполкома  начальнику отдела охраны правопорядка и профилактики Несвижского РОВД подполковнику милиции Александру Урбану.

За активное содействие органам внутренних дел в выполнении возложенных на них задач начальник УВД Минского облисполкома генерал-майор  милиции Александр Ковальчук вручил Благодарность  УВД Минского облисполкома председателю Совета общественного  пункта охраны правопорядка Сновского сель-ского исполнительного комитета Галине Карпей, руководителю этого сельисполкома.

Грамотой управления внутренних дел награжден старший участковый инспектор ООПП Несвижского РОВД майор милиции Андрей Соленик.

Наград также были удостоены представители и других регионов Минщины.

В Несвиже прошли торжественные и праздничные мероприятия, посвященные 95-летие со дня образования службы  участковых инспекторов милиции

Галина Карпей с начальником УВД Минского облисполкома Александром Ковальчуком

В свою очередь участковых инспекторов  милиции с юбилейной датой  образования службы поздравил председатель Несвиж-ского райисполкома Геннадий Соловей. Почетную грамоту райисполкома за безупречную службу он вручил старшему участковому инспектору капитану милиции Максиму Хвитько, Благодарность председателя  Несвижского районного исполнительного комитета — участковому инспектору старшему лейтенанту милиции  Павлу Антоновичу, младшему  участковому инспектору старшему сержанту милиции  Сергею Волочковичу.

Ценный подарок в честь 95-летия службы участковых  инспекторов милиции  председатель райисполкома вручил ветерану  Несвижского РОВД майору милиции в запасе Валерию Степуре.

В Несвиже прошли торжественные и праздничные мероприятия, посвященные 95-летие со дня образования службы  участковых инспекторов милиции

Сотрудники Несвижского РОВД после награждения:
Андрей Соленик, Максим Хвитько, Сергей Волочкович,
Павел Антонович

В Несвиже прошли торжественные и праздничные мероприятия, посвященные 95-летие со дня образования службы  участковых инспекторов милиции

Ветеран милиции
Валерий Степура

Инна ВАСИЛЕВИЧ.

 


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17 ноября в Республике Беларусь отметили 95-летие со дня образования службы  участковых инспекторов милиции. В Несвиже прошли торжественные и праздничные
 
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