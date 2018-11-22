В Несвиже прошли торжественные и праздничные мероприятия, посвященные 95-летие со дня образования службы  участковых инспекторов милиции

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17 ноября в Республике Беларусь отметили 95-летие со дня образования службы участковых инспекторов милиции. В Несвиже прошли торжественные и праздничные мероприятия, посвященные этой дате. Ряд сотрудников Несвижского РОВД был поощрен наградами Минского областного исполнительного комитета и управления внутренних дел, Несвижского райисполкома.

В Национальном историко-культурном музее-заповеднике «Несвиж» накануне праздничной даты лучшие представители службы столичного региона принимали слова благодарности в свой адрес. Заместитель председателя облисполкома Иван Маркевич отметил, что служба участковых играет ключевую роль в обеспечении общественного порядка и личной безопасности граждан. Ведь участковые тесно сотрудничают с представителями сельских исполнительных комитетов, руководителями организаций и учебных заведений, занимаются не только профилактикой правонарушений, но и раскрытием преступлений.





На торжественном мероприятии заместитель председателя Минского облисполкома вручил Почетную грамоту облисполкома начальнику отдела охраны правопорядка и профилактики Несвижского РОВД подполковнику милиции Александру Урбану.

За активное содействие органам внутренних дел в выполнении возложенных на них задач начальник УВД Минского облисполкома генерал-майор милиции Александр Ковальчук вручил Благодарность УВД Минского облисполкома председателю Совета общественного пункта охраны правопорядка Сновского сель-ского исполнительного комитета Галине Карпей, руководителю этого сельисполкома.

Грамотой управления внутренних дел награжден старший участковый инспектор ООПП Несвижского РОВД майор милиции Андрей Соленик.

Наград также были удостоены представители и других регионов Минщины.





В свою очередь участковых инспекторов милиции с юбилейной датой образования службы поздравил председатель Несвиж-ского райисполкома Геннадий Соловей. Почетную грамоту райисполкома за безупречную службу он вручил старшему участковому инспектору капитану милиции Максиму Хвитько, Благодарность председателя Несвижского районного исполнительного комитета — участковому инспектору старшему лейтенанту милиции Павлу Антоновичу, младшему участковому инспектору старшему сержанту милиции Сергею Волочковичу.

Ценный подарок в честь 95-летия службы участковых инспекторов милиции председатель райисполкома вручил ветерану Несвижского РОВД майору милиции в запасе Валерию Степуре.





Инна ВАСИЛЕВИЧ.