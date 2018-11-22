﻿ В Несвиже определили лучших участковых страны. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Несвиже определили лучших участковых страны

23.11.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
Размер текста:
A
A
A
Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Как мы уже сообщали в «НН», на прошлой неделе в Несвиже прошел ХIV республиканский  смотр-конкурс  профессионального мастерства «Лучший  участковый инспектор милиции» и «Лучший участковый инспектор по делам несовершеннолетних». Во время открытия торжественного мероприятия участников  приветствовал заместитель начальника главного управления — начальник управления профилактики ГУОПП МОБ МВД полковник милиции О.Г. Каразей. В своем выступлении он подчеркнул, насколько важную функцию выполняют участковые — люди, обладающие высоким  профессионализмом, умеющие сострадать, вникать в чужие проблемы и  разрешать самые нестандартные из них.

В Несвиже определили лучших участковых страны

16 ноября. В театральном зале Несвижского замка начинается торжество

Со словами благодарности за верность служения закону и пожеланиями мира и благополучия от имени Несвижского районного исполнительного комитета к участникам республиканского смотра-конкурса обратился заместитель председателя     Несвижского райисполкома А.Н. Балтенков. Благочинный Несвижского церковного округа настоятель храма Вознесения Господня в     г. Несвиже протоиерей Александр Данченко также высказал слова приветствия и благословения к сотрудникам милиции, гостям Несвижчины.

В рамках открытия, под звуки оркестра, состоялось возложение венков и цветов к Вечному огню у Братской могилы воинов и партизан, погибших при освобождении Несвижа. Старт состязаниям на звание лучшего был дан, и на протяжении нескольких дней, накануне 95-летия службы участковых, которое  отмечалось 17 ноября, команды вступили в борьбу. Не только огневая и физическая, специальная и медицинская  подготовки, но и  вопросы по криминалистической технике ожидали участковых инспекторов. Также нужно было проявить себя в знании этикета, оратор-ском мастерстве.

Среди конкурсантов команду столичного региона  представлял и офицер  милиции Несвижского РОВД Владимир Иванисеня (в областном смотре-конкурсе, который состоялся в  октябре, капитан милиции стал лучшим). С ним мы связались после мероприятия.

В Несвиже определили лучших участковых страны

Генерал-майор милиции Николай
Мельченко вручает награду победителю

В Несвиже определили лучших участковых страны

Во время торжественного мероприятия

В Несвиже определили лучших участковых страны

На сцене — воспитанницы Екатерины Лабазы (Несвижская ДШИ)

В Несвиже определили лучших участковых страны

Солисты Несвижского РЦК

— Доволен, как выступил по вопросам криминалистической  техники, ораторскому искусству, физподготовке и в боевых приемах борьбы, — сообщил Владимир Викторович. — Коллеги тоже очень старались. Но пока команда Минщины остановилась в шаге от призового места.

Я уже не новичок в республиканских соревнованиях. Но некоторые участники впервые приехали на конкурс. Надеемся, что в следующем году учтем некоторые моменты, а приобретенный опыт поможет войти в тройку лидеров.

Упорная борьба, переживания и здоровая конкуренция позади. Имена победителей на звания «Лучший участковый инспектор  милиции» и «Лучший участковый инспектор по делам несовершеннолетних» названы на торжестве в Театральном зале Несвижского замка.  Участников, победителей и команды приветствовал заместитель министра внутренних дел — начальник милиции общественной  безопасности Н.А. Мельченко. В обращении к участникам он подчеркнул, что современному участковому должны быть присущи чувство справедливости, уважение к людям, высокий профессионализм в широком смысле слова. Поблагодарив сотрудников за достойную службу, а организаторов Несвижчины за гостеприимство, генерал-майор милиции поздравил  победителей и вручил дипломы, сертификаты и подарки, среди которых — компьютерная техника и ключи от  новых служебных автомобилей, лучшим «анискиным»                 страны.

В итоге победителями ХIV республиканского  смотра-конкурса стали участковые инспекторы Витебщины.

Инна ВАСИЛЕВИЧ. 

 


Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как мы уже сообщали в «НН», на прошлой неделе в Несвиже прошел ХIV республиканский  смотр-конкурс  профессионального мастерства «Лучший  участковый инспектор
 
Новости дня
Новости разные
 
Минское «Динамо» проиграло слабейшей команде КХЛ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.11.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика