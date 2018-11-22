В Несвиже определили лучших участковых страны

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Как мы уже сообщали в «НН», на прошлой неделе в Несвиже прошел ХIV республиканский смотр-конкурс профессионального мастерства «Лучший участковый инспектор милиции» и «Лучший участковый инспектор по делам несовершеннолетних». Во время открытия торжественного мероприятия участников приветствовал заместитель начальника главного управления — начальник управления профилактики ГУОПП МОБ МВД полковник милиции О.Г. Каразей. В своем выступлении он подчеркнул, насколько важную функцию выполняют участковые — люди, обладающие высоким профессионализмом, умеющие сострадать, вникать в чужие проблемы и разрешать самые нестандартные из них.





Со словами благодарности за верность служения закону и пожеланиями мира и благополучия от имени Несвижского районного исполнительного комитета к участникам республиканского смотра-конкурса обратился заместитель председателя Несвижского райисполкома А.Н. Балтенков. Благочинный Несвижского церковного округа настоятель храма Вознесения Господня в г. Несвиже протоиерей Александр Данченко также высказал слова приветствия и благословения к сотрудникам милиции, гостям Несвижчины.

В рамках открытия, под звуки оркестра, состоялось возложение венков и цветов к Вечному огню у Братской могилы воинов и партизан, погибших при освобождении Несвижа. Старт состязаниям на звание лучшего был дан, и на протяжении нескольких дней, накануне 95-летия службы участковых, которое отмечалось 17 ноября, команды вступили в борьбу. Не только огневая и физическая, специальная и медицинская подготовки, но и вопросы по криминалистической технике ожидали участковых инспекторов. Также нужно было проявить себя в знании этикета, оратор-ском мастерстве.

Среди конкурсантов команду столичного региона представлял и офицер милиции Несвижского РОВД Владимир Иванисеня (в областном смотре-конкурсе, который состоялся в октябре, капитан милиции стал лучшим). С ним мы связались после мероприятия.













— Доволен, как выступил по вопросам криминалистической техники, ораторскому искусству, физподготовке и в боевых приемах борьбы, — сообщил Владимир Викторович. — Коллеги тоже очень старались. Но пока команда Минщины остановилась в шаге от призового места.

Я уже не новичок в республиканских соревнованиях. Но некоторые участники впервые приехали на конкурс. Надеемся, что в следующем году учтем некоторые моменты, а приобретенный опыт поможет войти в тройку лидеров.

Упорная борьба, переживания и здоровая конкуренция позади. Имена победителей на звания «Лучший участковый инспектор милиции» и «Лучший участковый инспектор по делам несовершеннолетних» названы на торжестве в Театральном зале Несвижского замка. Участников, победителей и команды приветствовал заместитель министра внутренних дел — начальник милиции общественной безопасности Н.А. Мельченко. В обращении к участникам он подчеркнул, что современному участковому должны быть присущи чувство справедливости, уважение к людям, высокий профессионализм в широком смысле слова. Поблагодарив сотрудников за достойную службу, а организаторов Несвижчины за гостеприимство, генерал-майор милиции поздравил победителей и вручил дипломы, сертификаты и подарки, среди которых — компьютерная техника и ключи от новых служебных автомобилей, лучшим «анискиным» страны.

В итоге победителями ХIV республиканского смотра-конкурса стали участковые инспекторы Витебщины.

Инна ВАСИЛЕВИЧ.