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Адрес «Нашего детства» — Борисов

23.11.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Экскурсия в «Наше детство»…Что может быть лучше? Что может  быть увлекательнее?

В этом в очередной раз  убедились взрослые и дети (юные художники от 4 до 12 лет) — участники семейного клуба «Лад» центра детского творчества, которые  побывали в Борисове, на  «фабрике» мороженого.

Мороженое «Наше детство», которое производит компания «Нордар», уже пять лет узнаваемо среди покупателей, приемлемо по цене, по вкусовым качествам. Для изготовления пломбира используется  белорусское сырье, продукт имеет низкий процент жира. Компания работает по принципу «никаких секретов от потребителя». Об этом и многом другом узнали наши ребята от технолога производства Анастасии Поддубской, которая и провела увлекательную экскурсию по предприятию.

Адрес «Нашего детства» — Борисов

Дети с интересом наблюдали завораживающий процесс: как из краников поступает вкусная белоснежная масса и аппетитно укладывается в определенную посуду.

Не обошлось, конечно, и без дегустации. Свежеизготовленные вафельные  стаканчики маленьких несвижан наполнили  воздушно-ванильной  кремообразной массой.

Адрес «Нашего детства» — Борисов

Свою порцию воспоминаний о детстве  получили здесь и взрослые. Ведь  многие из них, купив в магазине, особенно в летний зной, пачку  мороженого с упаковкой школьной тематики и надписью «Наше детство», с удовольствием  вспоминают знакомый нежный вкус.

Ведь детские  воспоминания — самые яркие и незабываемые. А чтобы они оставались таковыми, для воспитанников  в  центре детского творчества созданы  все условия — ребята творят, ездят на экскурсии, ходят в походы…

На снимках: участники клуба «Лад» на экскурсии в Борисове.

Инна ВАСИЛЕВИЧ.

Фото Елены Гатило.


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Экскурсия в «Наше детство»…Что может быть лучше? Что может  быть увлекательнее? В этом в очередной раз  убедились взрослые и дети
 
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