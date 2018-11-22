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В Жлобине регистраторы по переписи населения продолжают свою работу

23.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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В Жлобине регистраторы по переписи населения продолжают свою работу

Уже несколько недель мы замечаем на улицах города девушек с сумками наперевес и планшетами в руках. Это регистраторы по переписи населения. В течение 19 рабочих дней – с 6 по 30 ноября – они проводят обход всех строений в пределах своих участков.

Решили и мы пройтись вместе со Светланой Ловникович и Ольгой Богуцкой и увидеть принцип их работы. У каждой из них есть удостоверение регистратора, сумка с логотипом переписи, блокнотом, фонариком и свистком, а также планшет с установленным специальным программным обеспечением, которое позволяет в режиме реального времени осуществлять работу с картой регистраторского участка.

На экране планшета отображается карта участка, жёлтой точкой отмечено наше местонахождение , зелёными – дома, которые уже проверены, красными – те, где предстоит побывать. Отмечаем одну из таких точек – многоэтажный дом по улице Первомайской. Указываем его номер, количество подъездов и квартир, наличие аншлага и паспорта. Затем информацию проверяем, сохраняем и отправляем в общую базу данных.



Подробнее об этом читайте в статье Анны Шмигиревой "Всё внимание – адресному хозяйству", опубликованной в газете "Новы дзень" №89 от 23.11.2018.


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Уже несколько недель мы замечаем на улицах города девушек с сумками наперевес и планшетами в руках. Это регистраторы по переписи населения. В течение 19...
 
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