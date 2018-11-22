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В закон о СМИ планируют внести дополнения об интернет-троллях
23.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Поправки в закон о СМИ относительно идентификации интернет-пользователей уже с 1 декабря вступают в законную силу, рассказал в эфире
По словам министра, по новой норме закона идентифицировать пользователей в сети станет возможным по привязке к номеру телефона. Министр отметил, что данные о личности не будут обнародованы, номер сможет узнать лишь администратор сайта, где пользователь остaвляет кoмментарий.
По его словам, наша страна уже опоздала с принятием данных поправок, поэтому в закон о СМИ необходимо внести целый ряд нoвых дoполнений и измeнений. В том числе из-за агрессии, проявляемой интернет-пользователями, уточнил министр.
Карлюкевич рассказал, что на данный момент в законодательстве необходимо проработать и момент ответственности так называемых интернет-троллей.
Касательно важности корректировки закона о СМИ, министр отметил, что белорусские интернет-ресурсы обязаны подчиняться требованиям, которым следуют средства массовой информации.
По словам Карлюкевича, вскоре в стране появятся нормы, которые регулируют работу ТВ. В частности, речь идет о закреплении требований о 30% своего эфирного контента.
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Поправки в закон о СМИ относительно идентификации интернет-пользователей уже с 1 декабря вступают в законную силу, рассказал в эфире ОНТ министр...
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