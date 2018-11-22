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Слуцкий клуб единоборств «Феникс» теперь в новом зале. Интервью и видео

23.11.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Слуцкий клуб единоборств «Феникс» теперь в новом зале. Интервью и видео

Долгое время бойцы слуцкого филиала клуба единоборств «Феникс» тренировались в малом зале средней школы №11 без борцовского ковра, ринга и боксёрских мешков. Это не мешало им занимать достойные места на соревнованиях разного уровня. 

Около года у клуба ушло на то, чтобы организовать настоящий зал единоборств в подвале школы, и уже несколько месяцев тренировки проходят в новом помещении. Мы поинтересовались у главного тренера слуцких «фениксов», чего это стоило и какие у него дальнейшие планы.

— На протяжении года по вечерам и в выходные дни мы с ребятами занимались ремонтом зала, — рассказывает Алексей. — Помогала школа, что-то делали своими средствами, помогал Корольков Максим Анатольевич [исполнительный директор Белорусской федерации рукопашного боя и смешанных единоборств]. И общими усилиями сделали зал.

Не последнюю роль в развитии клуба сыграла активная позиция директора школы Валерия Гаркавенко. 

— Изначально, когда мы зашли с директором в это помещение, я просто за голову взялся и подумал: а оно мне надо вообще? Директор нас поддержал, сказал, что школа по-возможности будет всячески помогать. Мы решили попробовать. Было тяжело, делали всё своими руками, открыли для себя новые направления - стяжку пола, штукатурку, как стены шпаклевать. Ну и сделали всё за год. 

  • В клуб постоянно приходят новые люди, сегодня там тренируются более 80 человек, сборной группой ребята раз в неделю стараются выезжать на тренировки в Минск. Чтобы полноценно заниматься популяризацией единоборств в регионе, Алексей Крепец ушёл с работы и целиком посвятил себя спорту.

Слуцкий клуб единоборств «Феникс» теперь в новом зале. Интервью и видео

Коснулись и недавнего боя в Китае, где случчанин уступил одному из лучших бойцов Поднебесной. 

— Сложно дался перелёт в Китай, это больше суток пути с пересадками, это влияет на физическое состояние. Второе - это китайская кухня, всё либо острое, либо сладкое, и я много потерял в весе перед боем. То есть в весовой категории до 68 кг я даже не гонял вес, а соперник мой сбрасывал вес с 75 кг. Взвешивание происходит за сутки до боя, и за эти сутки спортсмен успевает набрать часть веса. 

В Беларуси тренировался, функционально и морально к бою был готов, вышел в ринг, начал работать. В начале всё хорошо получалось, мог его задушить, но не получилось - сам "закипишил". Потом пропустил удар, после которого подсел. Да, он прихватывал несколько раз канаты, за что в ММА предусмотрена жёлтая карточка, но со стороны рефери никакой реакции не последовало. Ну ничего страшного, они у себя дома.

Если будет реванш - будет всё совсем по-другому. Иначе подойдём к подготовке, к восстановлению, к взвешиванию, и удача будет на нашей стороне.

Дальнейшие свои планы Алексей называет наполеоновскими, но все карты не раскрывает. 

— Будем развивать смешанные единоборства у нас в городе. Да и не только в городе, в целом по региону: уже сотрудничаем с ребятами из Солигорска. В дальнейшем могут появиться новые клубы. Все секреты не будем раскрывать, но планы достаточно грандиозные, как у Наполеона. Только вперёд! — улыбается тренер. 


Slutsk-Gorod.by

 
Теги: Минск
 
 
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Долгое время бойцы слуцкого филиала клуба единоборств «Феникс» тренировались в малом зале средней школы №11 — без борцовского ковра, ринга и боксёрских мешков.
 
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